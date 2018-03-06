Drift GP hakemleri görevde

Tarihleri açıklanan 2018 KKTC Drift Şampiyonası’nda Avrupa Drift Şampiyonası olan Drift GP hakemleri görev yapacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü çatısı altında organize edilecek olan 2018 KKTC Drift Şampiyonası çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yarış tarihleri açıklanırken, sezonun en büyük yeniliği olarak hakem koltuğunda Drift GP hakemlerinin olacağı duyuruldu.

13 Mayıs 2018 Pazar günü ilk yarışın yapılacağı şampiyonada sezon 4 yarıştan oluşacak. Şampiyonanın diğer yarışları 10 Haziran, 14 Ekim ve 11 Kasım’da yapılacak.

Sezonun ilk yarışının Mağusa Tır Parkı’nda yapılacağı açıklanırken, geri kalan yarışlarda 1 kez daha Gazimağusa’nın ve iki kez Lefkoşa’nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Pistler için; Cemsa Sporting Center, Lefkoşa Atatürk Stadyumu Park Yeri ve Gazimağusa Glapsides bölgesinin düşünüldüğü duyuruldu.

Sezonun en dikkat çekici yeniliği ise Avrupa Drift Şampiyonası olan Drift GP hakemleri ile anlaşılmış olması. Drift GP’nin organizatörlüğünü yürüten Niall Gunn ve hakemliğini yürüten Olaf Commijs ile Antanas Kyguolis 4 yarışta hakem kulesinde yer alacaklar. Şampiyonanın genel kuralları ile ilgili detaylı bilgilerin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.