Dragçılar yarış pisti istiyor

14. Short Shift Drag 400 yarışının basın toplantısında, devlet yetkililerine, Avrupa Birliği ve Türkiye büyükelçiliğine çağrıda bulunularak, yarış pisti talep edildi. Pazar günü gerçekleşecek yarış nedeniyle Akıncılar 1. Tünel yolu kapalı olacak

KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın yarışmacıların da katılımıyla 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan uluslararası düzeydeki “14. Short Shift Drag 400” yarışının basın toplantısında devlet yetkililerine seslenildi ve yarış pisti istenildi.

Değirmenlik Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak “14. Short Shift Drag 400” yarışları, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde düzenlenecek.

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezinde, gerçekleştirilen basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Hasan Karaokçu ve Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler de katıldı. Afrodizyak Organizasyonu Direktörü Umut Madenoğlu, Yarış Direktörü İsmet Tufan, İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü Müfettişi Cevdet Demirel, Türkiyeli yarışmacılar ve ülkemiz yarışmacıları da toplantıda hazır bulundular.

Organizasyon Direktörü Umut Madenoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen basın toplantısında, 13 yıldır yapılan bu yarışmaların özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve trafikteki süratten doğan trafik kazalarının azalması bakımından önemi vurgulanırken, devlet yetkililerine, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine çağrıda bulunularak, yarış pisti talep edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, 14 Nisan Pazar günü, 12:00-21:00 saatleri arasında Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde düzenlenecek olan drag yarışı nedeni ile Akıncılar 1. Tünel yolunun kapalı olacağını duyurdu.

Öte yandan söz konusu yarış kapsamında 13 Nisan 2019 Cumartesi günü, 12:00-21:00 saatleri arasında test sürüşleri ile sıralama turları yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı 2. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğinden, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olundu.