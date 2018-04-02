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Dragçılar sezonu Tatlısu’da açtı

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, Tatlısu’da yapılan yarış ile açıldı

Dragçılar sezonu Tatlısu’da açtı
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2018 Motodrag Şampiyonası, geçtiğimiz gün Tatlısu’da yapılan “Tatlısu Belediyesi Fikri Barkut Motodrag Yarışı” ile başladı.  Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda, Lungo Cafe ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla organize edilen yarış, Geçitkale-Esentepe-Tatlısu kavşağı, Tatlısu bacağı üzerinde yapıldı.

Bahar havasında, seyirciler yoğun ilgi gösterirken 39 yarışmacı motosiklet üzerinde ter döktü. Güney Kıbrıs’tan da 2 yarışmacının katıldığı yarışta motosikletlerin hacimlerine göre 5 sınıfta birinciler belirlendi. 600cc-750cc standart sınıfta Ogün Özgeçen, 600cc-750cc M1 sınıfta İsmail Gamar, 750cc-1000cc standart sınıfta Ahmet Bağrıaçık, 1000cc+ M1 sınıta Hasan Solakay ve 1000cc+ M2 sınıfta Kyriakos Gavriel günün birincileri oldular. Gün sonunda yarış alanında ödül töreni yapılırken dereceye girenlere ödüllerini Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan takdim etti.

600-750cc Standart

1-Ogün Özgeçen-no.81

2-Ali Alpaslan-no.4

3-Stanislav Chir-no.66

600-750cc Modifiyeli 1

1-İsmaıl Gamar-no.414

2-Ogün Özgökçen-no.81

3-Ali Alpaslan-no.4

750-1000cc Standart

1-Ahmet Bağrıaçık-no.58

2-Mehmet Tortuk-no.35

3-Berat Halilsoy-no.5

1000cc+ Modifiyeli 1

1-Hasan Solakay-no.3

2-Ahmet Bağrıaçık-no.58

3-Mehmet Kasapoğlu-no.22

1000cc+ M2

1-Kyriakos Gavrie-no.69

2-Enis Süleyman-no.27

3-Cemal Çelik-no.754

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