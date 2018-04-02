Dragçılar sezonu Tatlısu’da açtı

2018 Motodrag Şampiyonası, geçtiğimiz gün Tatlısu’da yapılan “Tatlısu Belediyesi Fikri Barkut Motodrag Yarışı” ile başladı. Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda, Lungo Cafe ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla organize edilen yarış, Geçitkale-Esentepe-Tatlısu kavşağı, Tatlısu bacağı üzerinde yapıldı.
Bahar havasında, seyirciler yoğun ilgi gösterirken 39 yarışmacı motosiklet üzerinde ter döktü. Güney Kıbrıs’tan da 2 yarışmacının katıldığı yarışta motosikletlerin hacimlerine göre 5 sınıfta birinciler belirlendi. 600cc-750cc standart sınıfta Ogün Özgeçen, 600cc-750cc M1 sınıfta İsmail Gamar, 750cc-1000cc standart sınıfta Ahmet Bağrıaçık, 1000cc+ M1 sınıta Hasan Solakay ve 1000cc+ M2 sınıfta Kyriakos Gavriel günün birincileri oldular. Gün sonunda yarış alanında ödül töreni yapılırken dereceye girenlere ödüllerini Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan takdim etti.
600-750cc Standart
1-Ogün Özgeçen-no.81
2-Ali Alpaslan-no.4
3-Stanislav Chir-no.66
600-750cc Modifiyeli 1
1-İsmaıl Gamar-no.414
2-Ogün Özgökçen-no.81
3-Ali Alpaslan-no.4
750-1000cc Standart
1-Ahmet Bağrıaçık-no.58
2-Mehmet Tortuk-no.35
3-Berat Halilsoy-no.5
1000cc+ Modifiyeli 1
1-Hasan Solakay-no.3
2-Ahmet Bağrıaçık-no.58
3-Mehmet Kasapoğlu-no.22
1000cc+ M2
1-Kyriakos Gavrie-no.69
2-Enis Süleyman-no.27