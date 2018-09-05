Drag yarışında, Türkiye’den de katılım olacak

Ercan Tünel Yolu’nda gerçekleştirilecek “Short Shift Drag” yarışına Türkiye’den de yarışçılar gelecek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu “Çocuklarımızı ve gençlerimizi alkol ve uyuşturucu etkisi altında yollarda kaybetmek istemiyoruz. Kendileri ve başkalarının hayatlarını riske sokacak şekilde yollarda sürat yapma yerine, tüm dünyada olduğu gibi parkurlarda kurallar çerçevesinde hız yapılmasına olanak yaratmak” amacıyla “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile araba sporlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Hız Sınırını Yollarda Değil Parkurlarda Aşalım", "Çocuklarımızı Şimdi Kazanlım-Sokaklarda Değil Parkurlarda Eğitim" ilkesinden hareketle 8 Eylül’de Ercan Tünel Yolu’nda “Short Shift Drag” yarışı gerçekleştirilecek.

Yarışla ilgili basın toplantısı Türkiye’den gelecek yarışçılar yanında destek veren tüm paydaş ve sporcuların katılımıyla bugün saat 15.30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.