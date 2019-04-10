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Drag sezonu açılıyor

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize edilen “14. Short Shift Drag 400” yarışı Değirmenlik Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak

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Drag sezonu açılıyor
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Ülkemizin sevilen motorsporu organizasyonlarından olan drag yarışlarında yeni sezon bu hafta sonu başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan yarışlarda büyük beğeni toplayan drag yarışlarına bu sezon da “Güçlü Olan Kazansın” sloganıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu destek verecek.

Afrodizyak Organizasyonun düzenlediği, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan da yarışmacıların katılacağı 2019 Short Shift Drag 400 Şampiyonasında ilk yarış Cumartesi günü yapılacak antrenmanlar ve sıralamalarla başlayacak. Yarış ise Pazar günü 13.00’te başlayacak.

Değirmenlik Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak yarış saat 21.00’de son bulacak. Yarış öncesi bugün Değirmenlik Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi'nde saat 14.00'te basın toplantısı gerçekleştirilecek.

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