Drag heyecanı yaşanacak

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu himayesinde “15. Drag Yarışı” Pazar günü Ercan Tünel Yolunda düzenlenecek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun “Çocuklarımızı ve gençlerimizi alkol ve uyuşturucu etkisi altında yollarda kaybetmek istemiyoruz. Kendileri ve başkalarının hayatlarını riske sokacak şekilde yollarda sürat yapma yerine, tüm dünyada olduğu gibi parkurlarda kurallar çerçevesinde hız yapılmasına olanak yaratmak” amacıyla “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile araba sporlarına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

“Hız Sınırını Yollarda Değil Parkurlarda Aşalım-Hızlı Olan Pistte Kazansın” ilkesi ile Afrodizyak Organizasyonla düzenlenen “15. Short Shift Drag 400” yarışı 2 Haziran Pazar günü Ercan Tünel Yolu’nda gerçekleştirilecek.

KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da katılımıyla, uluslararası düzeyde gerçekleşecek “15. Short Shift Drag 400” yarışı saat 18:00’da başlayacak. Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, KKTC Polise Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği, işbirliğinde düzenlenen “15. Short Shift Drag 400” yarışı Değirmenlik Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Yarış güvenliği Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği, alan güvenliği ise Polis, Değirmenlik Belediyesi ve özel güvenlik ekipleri tarafından sağlanacaktır.

Her yarış olduğu gibi binlerce izleyicinin katılımıyla gerçekleşmesi hedeflenen yarış sonunda kategorilere göre kupa ve ödüller verilirken, pist rekorunu kıran yarışçıya ayrı ödül verilecek.