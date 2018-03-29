Drag heyecanı Tatlısu’da başlayacak

2018 Motodrag Şampiyonası, Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda, bu Pazar yapılacak yarış ile başlıyor.
Lungo Cafe ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla organize edilen yarış, Geçitkale-Esentepe-Tatlısu kavşağı, Tatlısu bacağı üzerinde yapılacak. Bugün kayıt işlemlerinin tamamlanacağı yarışta Scooter, Supermoto ve Racing olmak üzere 3 kategori üzerinden toplam 8 farklı sınıfta yarışmacılar mücadele edecek.
Güney’den de yarışmacıların katılacağı yarışa katılımın yoğun olması bekleniyor. Saat 13.00’te başlayacak yarış, birincilerin belirlenmesinin ardından saat 17.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.