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Drag heyecanı Tatlısu’da başlayacak

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı Tatlısu’da yapılıyor

Drag heyecanı Tatlısu’da başlayacak
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2018 Motodrag Şampiyonası, Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda, bu Pazar yapılacak yarış ile başlıyor.

Lungo Cafe ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla organize edilen yarış, Geçitkale-Esentepe-Tatlısu kavşağı, Tatlısu bacağı üzerinde yapılacak. Bugün kayıt işlemlerinin tamamlanacağı yarışta Scooter, Supermoto ve Racing olmak üzere 3 kategori üzerinden toplam 8 farklı sınıfta yarışmacılar mücadele edecek.

Güney’den de yarışmacıların katılacağı yarışa katılımın yoğun olması bekleniyor. Saat 13.00’te başlayacak yarış, birincilerin belirlenmesinin ardından saat 17.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

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