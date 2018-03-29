Drag heyecanı Tatlısu’da başlayacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı Tatlısu’da yapılıyor

2018 Motodrag Şampiyonası, Tatlısu Belediyesi’nin sponsorluğunda, bu Pazar yapılacak yarış ile başlıyor.

Lungo Cafe ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla organize edilen yarış, Geçitkale-Esentepe-Tatlısu kavşağı, Tatlısu bacağı üzerinde yapılacak. Bugün kayıt işlemlerinin tamamlanacağı yarışta Scooter, Supermoto ve Racing olmak üzere 3 kategori üzerinden toplam 8 farklı sınıfta yarışmacılar mücadele edecek.

Güney’den de yarışmacıların katılacağı yarışa katılımın yoğun olması bekleniyor. Saat 13.00’te başlayacak yarış, birincilerin belirlenmesinin ardından saat 17.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.