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Drag heyecanı Haziran’da yaşanacak

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Drag heyecanı Haziran’da yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonasının ilk yarışı 19 Nisan olarak planlanmıştı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle yarış ertelendi. 
Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonasının ilk yarışı 19 Haziran saat 10:00’da Akıncılar yolunda gerçekleştirilecek. Limasol Sigorta Drag Yarışı olarak isimlendirilen yarışın gece saat 20:00’ye kadar devam etmesi planlanıyor. Limasol Sigorta Drag Yarışını izlemek isteyenler için giriş ücreti ise 25 TL olacak.
 

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