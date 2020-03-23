Drag heyecanı Haziran’da yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonasının ilk yarışı 19 Nisan olarak planlanmıştı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle yarış ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonasının ilk yarışı 19 Haziran saat 10:00’da Akıncılar yolunda gerçekleştirilecek. Limasol Sigorta Drag Yarışı olarak isimlendirilen yarışın gece saat 20:00’ye kadar devam etmesi planlanıyor. Limasol Sigorta Drag Yarışını izlemek isteyenler için giriş ücreti ise 25 TL olacak.

