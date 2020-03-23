Drag heyecanı Haziran’da yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonasının ilk yarışı 19 Nisan olarak planlanmıştı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle yarış ertelendi.
Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonasının ilk yarışı 19 Haziran saat 10:00’da Akıncılar yolunda gerçekleştirilecek. Limasol Sigorta Drag Yarışı olarak isimlendirilen yarışın gece saat 20:00’ye kadar devam etmesi planlanıyor. Limasol Sigorta Drag Yarışını izlemek isteyenler için giriş ücreti ise 25 TL olacak.
Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonasının ilk yarışı 19 Nisan olarak planlanmıştı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle yarış ertelendi.