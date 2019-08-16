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Drag gecesi

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Afrodizyak Organizasyon, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde Önder Gülkan anısına Short Shift Drag 400 yarışını bu gece gerçekleştirecek

Drag gecesi
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Afrodizyak Organizasyonun, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde düzenleyeceği Short Shift Drag 400 yarışı bu gece gerçekleştirilecek.

Ercan Devlet Havaalanı arkasındaki, Akıncılar yolunda gerçekleştirilecek olan drag yarışı Önder Gülkan anısına düzenlenecek.

Bu arada polis, Akıncılar köyü 1'inci tünel yolu üzerinde bugün yapılacak drag yarışı nedeniyle trafik akışının belirli saatlerde 2’nci tünel yolu üzerinden ve tek şeritten sağlanacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu bugün saat 18.00-01.00 saatleri arasında Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenleyecek. Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı 2’nci tünel yolundan ve tek şeritten kontrollü verilecek.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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