Denner zirveye tırmanmayı seviyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun, düzenlediği Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. yarışı 30 Eylül Pazar günü Kaplıca - Kantara kısa etabında 15 aracın katılımıyla gerçekleşmişti.

Deniz Denner, Mehmet Çocuk, Doğa Koyuncu ve Hasan Reyhan arasında büyük çekişmeye sahne olan yarışta tırmanma yarışlarında elde ettiği birinciliklerle dikkat çeken Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi birinci gelmişti.

E2’de de birinci olan Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Hasan Reyhan – Hasan Reyhan'ın yaklaşık 2 saniye önünde Kantara yarışını tamamlamıştı. Deniz Denner, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın kalan 2 yarışında da başarılı olarak şampiyon olmayı hedefliyor.