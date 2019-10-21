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Denner-Topçu rekora tırmandılar

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Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi bir rekora imza atarak ortalama 130 Km/h Hız sürati ile ve 1.52.707'lik dereceleri ile yarışı Doğa Koyuncu’nun önünde kazandılar

Denner-Topçu rekora tırmandılar
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Avenue Dereboyu, Motul ve Caldini Car Care’in katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. yarışı 20 Ekim Pazar günü Tırmanma Şampiyonası'nın en süratli özel etabında gerçekleştirildi.

Mersinlik’in eşsiz dağ manzarası ve güneşli-serin havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 11.00’de start alınan yarışta ekipler 1’i deneme olmak üzere 3 kez Mersinlik etabını geçtiler.

Deniz Denner, Doğa Koyuncu ve Kemal Topçuoğlu arasında büyük çekişmeye sahne olan yarışta, klasik araçlar öncü araç olarak start alması güne renk kattılar. Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi bir rekora imza atarak ortalama 130 Km/h Hız sürati ile ve 1.52.707'lik dereceleri ile yarışı Doğa Koyuncu’nun önünde kazandılar.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde ; E2’de Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi birinci, Methodios Argyrou - Grigoris Argyrou ikinci ve Gölgem Paşa - Ali Paşa ikilisi de üçüncü oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi birinci; Hasan Karlıtaş – Numan Kahküllü ikilisi ikinci geldiler. E4’de birinci Doğa Koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş, üçüncü ise Halil Çelik - Melis Çelik geldiler. S2’de Cenk Toksoy – Şakir Akaylı birinci olurken, Hüseyin Aksoy ikinci geldiler. Sınıf S1’de ise birincilik Ayer Argün  - Osman Biçentürk ikilisinin oldu. Kadınlar Klasmanın da ise Gölgem Paşa pilotlarda birinci olurken , İzem Özvurulmuş Kadın Co Pilot birincisi , Melis Çelik ise Co Pilot 2.si oldular.

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