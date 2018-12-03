Denner şampiyonluğa tırmandı

St. Hilarion’da gerçekleştirilen Tırmanma Şampiyonası’nın 5. ve son yarışını kazanan Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi şampiyonanın da şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Avenue Dereboyu’nun katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 5. ve son yarışı 2 Aralık Pazar günü 17 aracın katılımıyla St. Hilarion’da gerçekleşti. Yarışta 14 araç finiş gördü.

Boğaz’ın eşsiz dağ manzarası ve kısmen güneşli, soğuk havası eşliğinde yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 11.00’de start alınan yarışta ekipler 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergahı geçtiler. Genel klasman sıralamasında müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu lider olurken, ikinci 0,740 saliselik farkla Doğa Koyuncu, üçüncü Hasan Reyhan – Hasan Reyhan ikilisi geldiler. Deniz Denner - Ömer Topçu ikilisi bu zafer ile beraber 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası şampiyonu oldular.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti;

E1’de birinci Hasan Yücebaş; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Hasan Reyhan – Hasan Reyhan ve üçüncü Cenk Toksoy oldu.

E3’de Loucas Christoforou birinci geldi. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Debreli – Tunç Derebey ikilisi, üçüncü Erol Kaymaklılı – Sunagül Kaymaklılı geldi.

S2’de birinci Grigoris Argyrou – Methodios Argyrou olurken, Hüseyin Aksoy – Hasan Çolakoğlu ikinci geldi.

Sınıf T1’de ise birinci Cevdet Öcal – Mehmetali Birşen ikilisi oldu. Kadın Co-Pilotlar sıralamasında ise Sunagül Kaymaklılı birinci oldu.