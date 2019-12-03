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Denner: Başarı ekip işidir

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Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda beşinci şampiyonluklarını elde eden Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi büyük bir başarıya imza atarken Deniz Denner, "Başarı tesadüf değil ekip işidir." açıklamasını yaptı

Denner: Başarı ekip işidir

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda sezon, geçtiğimiz Pazar günü Kaplıca-Kantara arasında hazırlanan 3,8 kilometrelik parkurda yapılan yarışla tamamlandı.

12 ekibin mücadele ettiği yarışta Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi Mitsubishi Lancer Evo5 araçlarıyla kendilerine ait parkur rekorunu da kırarak ilk sırada yer almayı başardılar. 2 dakika 37,190 saniyelik dereceleri ile birinci olan ikili, bu sezon yapılan dört yarışta üçüncü birinciliklerini alarak kırılması zor bir rekor olan beşinci şampiyonluklarını elde ettiler.

2014, 2016, 2017 ve 2018’in ardından bu sezonu da şampiyon tamamlayan Denner yarış sonunda “Başarı tesadüf değil ekip işidir. Her zaman yanımda olan çılgın co-pilotum Ömer Topcu’ya, aracımızı hazırlayan Doğa Koyuncu ve mekaniklerine, aracımızın ECU ayarlarını yapan VangelisAngelis’e, ekibimizde bulunan Erkan ve Apo arkadaşımıza, sponsorlarımıza ve yanımızda olan taraftarlarımıza şampiyonluğumuzu armağan eder teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

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