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Deniz zirveyi zorluyor

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Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk gün tamamlanırken, pilotumuz Deniz Fahri, günü Yağız Avcı’nın gerisinde ikinci sırada tamamlarken, bugün zirveyi yakalamayı hedefleyecek

Deniz zirveyi zorluyor
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2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı olan ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda bu yıl 43'üncü kez düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk gün geride kaldı. İlk günün sonunda zirvede ise Yağız Avcı-Onur Vatansever yer aldı. Avcı-Vatansever ikilisi, Ford Fiesta R5 ile 28:32.9'luk bir derece elde ederken en yakın rakibinin 15.2 saniye önünde ilk günü tamamladı. İkinci sırada 28:48.1'lik derecesiyle Ford Fiesta R5 ile yarışan Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi bulunurken, üçüncü basamakta ise 28:49.6'lık derecesiyle Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi yer aldı.

Yarın sabah 09:00’dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipleri, ikinci günde zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Ralli saat 17:00'den itibaren ALOFT Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda sona erecek.

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