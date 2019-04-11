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Deniz ve Bora’lı, BC Vision’da hedef şampiyonluk

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Kadrosuna rallicilerimiz Deniz Fahri ile Bora Manyera'yı katan, BC Vision Motorsport Ralli Takımı, sezona şampiyonluk parolası ile girecek. Skoda Fabia R5 ile yarışacak olan Deniz Fahri ile Bora Manyeralı, BC Vision Motorsport Ralli Takımı, Kuzey Kıbrıs Rallisine de katılacak

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Deniz ve Bora’lı, BC Vision’da hedef şampiyonluk
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Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Otomobil Kurumunun, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisine (Akdeniz Rallisi), BC Vision Motorsport Ralli Takımı da katılacak.

Geçtiğimiz sezonun Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova'nın da yer aldığı BC Vision Motorsport Ralli Takımı, Türkiye Ralli Şampiyonasında yarışan 2 rallicimiz Deniz Fahri ile Bora Manyera'yı da kadrosuna kattı. Yeni sezona oldukça iddialı girecek olan ve Skoda Fabia R5 ile yarışacak olan BC Vision Motorsport Ralli Takımı, son şampiyon Burak Çukurova ve geçtiğimiz sezonun üçüncüsü Deniz Fahri ve Bora Manyera ile takımlar şampiyonluğunu da hedefleyecek.

Deniz Fahri ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın ve Pazar günü yapılacak olan Ege Rallisi ile birlikte hedefinin şampiyonluk olduğunu  açıkladı.

BC Vision Motorsport Ralli Takımının 5 araçla katılacağı Kuzey Kıbrıs Rallisi, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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