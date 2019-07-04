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Deniz ve Bora, İstanbul'da yarışacaklar

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Türkiye Ralli Şampiyonasında yarışan pilotlarımız, Deniz Fahri ile Bora Manyera, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonasının 4. yarışı olan İTO 40. İstanbul Rallisinde start alacaklar

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Deniz ve Bora, İstanbul'da yarışacaklar
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2019 Türkiye Ralli Şampiyonasının 4. yarışı olan İTO 40. İstanbul Rallisi, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından 6-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Ralli Şampiyonasında yarışan pilotlarımız, Deniz Fahri ile Bora Manyera, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonasının 4. yarışı olan İTO 40. İstanbul Rallisinde start alacaklar.

Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren yarışta 6 Temmuz Cumartesi günü saat 12.30’da Tuzla'da bulunan ViaPort Marina’daki start seremonisinin ardından ekipler, 5 özel etabı geçerek ilk günü tamamlamış olacaklar. Yarışın ikinci günü olan 7 Temmuz Pazar ise ekipler ilk özel etap için saat 10.20’de servis alanından hareket edecekler ve 5 özel etabı geçtikten sonra saat 15.45’ten itibaren zorlu ralliyi tamamlayacaklar.

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