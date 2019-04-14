Deniz üçüncülüğün abonesi

Deniz Bahri – Bahadır Gücenmez ikilisi sezonun ilk yarışı olan 29. Ege Rallisini, üçüncü olarak tamamladılar. Yarıştaki diğer temsilcimiz Bora Manyera ise ilk gün arabasını devirdiği için yarışı tamamlayamadı

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk zaferi Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisinin oldu. 29. Ege Rallisinde Fiesta R5 ile ilk günü lider kapatan ikili, ikinci günün 6 etabın 4’nde en iyi zamanları yapıp 1 saat 11 dakika 10 saniye toplam zamanlarıyla sezona birincilikle başladılar. 2019 Türkiye Ralli Şampiyonasının son şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı ise Fabia R5 ile ve 12.5 saniye farkla ikinci, takım arkadaşları temcilsimiz Deniz Bahri – Bahadır Gücenmez ikilisi ise üçüncü olarak yarışı tamamladılar. Deniz Bahri – Bahadır Gücenmez ikilisi, Türkiye Ralli Şampiyonasında geçtiğimiz sezonu da üçüncü tamamlamışlardı.