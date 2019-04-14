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Deniz üçüncülüğün abonesi

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Deniz Bahri – Bahadır Gücenmez ikilisi sezonun ilk yarışı olan 29. Ege Rallisini, üçüncü olarak tamamladılar. Yarıştaki diğer temsilcimiz Bora Manyera ise ilk gün arabasını devirdiği için yarışı tamamlayamadı

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Deniz üçüncülüğün abonesi
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2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk zaferi Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisinin oldu.

29. Ege Rallisinde Fiesta R5 ile ilk günü lider kapatan ikili, ikinci günün 6 etabın 4’nde en iyi zamanları yapıp 1 saat 11 dakika 10 saniye toplam zamanlarıyla sezona birincilikle başladılar.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonasının son şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı ise Fabia R5 ile ve 12.5 saniye farkla ikinci, takım arkadaşları temcilsimiz Deniz Bahri – Bahadır Gücenmez ikilisi ise üçüncü olarak yarışı tamamladılar.

Deniz Bahri – Bahadır Gücenmez ikilisi, Türkiye Ralli Şampiyonasında geçtiğimiz sezonu da üçüncü tamamlamışlardı.

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