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Deniz üçüncülüğe abone

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İTO 40.İstanbul Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibinin birinciliği ile sonuçlandı. Bostancı-Vatansever ekibi bu birinciliğin ardından Türkiye Ralli Şampiyonası‘ndaki liderliklerini sürdürürken, yarışın ikinciliğini BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı, üçüncülüğünü de yine aynı takımdan temsilcimiz Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ekibi kazandı.

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