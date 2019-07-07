Deniz üçüncülüğe abone

İTO 40.İstanbul Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibinin birinciliği ile sonuçlandı. Bostancı-Vatansever ekibi bu birinciliğin ardından Türkiye Ralli Şampiyonası‘ndaki liderliklerini sürdürürken, yarışın ikinciliğini BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı, üçüncülüğünü de yine aynı takımdan temsilcimiz Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ekibi kazandı.