Deniz ilk günün üçüncüsü

Türkiye Ralli Şampiyonasının ilk yarışı olan 29. Ege Rallisinde ilk gün tamamlandı. Rallicilerimizden Deniz Fahri ilk günü üçüncü sırada tamamlarken, Murat Bostancı günün lideri, Burak Çukurova ise ikincisi oldu. Yarıştaki diğer rallicimiz Bora Manyera ise yağmurdan dolayı ıslanıp kayganlaşan asvalt yolda takla atarken, abandone oldu.