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Deniz Fahri yine üçüncü

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39. İstanbul Rallisi’nde Ford Motorsport Turkey takımı adına Ford Fiesta R5 ile temsilcimiz Deniz Fahri – Bahadır Gücenmez ikilisi üçüncülüğü elde etti

Deniz Fahri yine üçüncü
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2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. yarışı olan 39. İstanbul Rallisi, 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.
Start alan 46 ekibin iki gün boyunca 292,26 kilometrelik parkurda 9 özel etapta mücadele ettiği zorlu rallide 28 ekip finiş podyumuna ulaşmayı başardı. Ford Motorsport Turkey takımından Ford Fiesta R5 ile Yağız Avcı-Onur Vatansever, iki etap kala yoldan çıkıp hasar almalarına rağmen birinciliğe ulaşmayı başarırken, bu sezon dördüncü galibiyetini elde etti. Rallinin ikinciliğini BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Dağhan Ünlüdoğan-Aras Dincer kazanırken, üçüncülüğünü de Ford Motorsport Turkey takımından Ford Fiesta R5 ile Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ekipleri elde etti. Şampiyonluğun en büyük adaylarından BC Vision Motorsport takımından geçen yılın şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi 7. özel etapta lastik patlatarak yaklaşık 3 dakika kaybederken, yarışı dördüncü sırada tamamladı. Bu sonuçla 2018 şampiyonlarının belirlenmesi son ralliye kaldı.

Türkiye Ralli Şampyonası, Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası son yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi 2018, 17-18 Kasım tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek.

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