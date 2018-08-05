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Deniz Fahri, üçüncü kez üçüncü

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2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4.yarışı olan 43.Yeşil Bursa Rallisi’nde yarışan ülkemiz rallicisi Deniz Fahri bu sezon üçüncü kez üçüncü oldu

Deniz Fahri, üçüncü kez üçüncü
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Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4.yarışı olan 43.Yeşil Bursa Rallisi, Ford Motorsport Turkey adına yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibinin liderliğiyle sonuçlandı.

BC Vision Motorsport adına yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı  ekibinin 7.4 saniye farkla ikinciliği elde ettiği rallide üçüncülüğün sahibi ise bir diğer Ford Motorsport Turkey ekibi Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez oldu. Deniz Fahri böylece üçüncü kez üçüncülük elde etmiş oldu.

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