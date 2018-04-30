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Deniz Fahri Türkiye’de yarışacak

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Deniz Fahri Türkiye’de yarışacak
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2017 de Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası Sınıf 4 Şampiyonu , Genel Klasman 3. sü ve Avrupa Ralli Şampiyonası Kıbrıs Ayağında Avrupanın en hızlı ikinci 2 çeker pilotu olan Deniz Fahri 2018'de Türkiye Ralli Şampiyonasında start almaya hazırlanıyor. Rocks Hotel ana sponsorluğunda Ford Fiesta R5 aracı ile Start alacak olan Deniz Fahri 'nin co pilotluğunu Barış Kalfaoğlu yapacak . Türkiye Ralli Şampiyonasında Ford Team Türkiye adına start alacak olan ekip ik zorlu sınavını bu hafta sonu Avrupa Ralli Kupasının bir ayağı olan Eskişehir de organize edilecek Rally Phrigia ile verecek.

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