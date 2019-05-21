Deniz Fahri: Sonu güzel biten bir yarış oldu

Kuzey Kıbrıs Rallisini kazanan rallicimiz Deniz Fahri elde ettiği birincilik sonrasında açıklamalarda bulunurken, şanssız başlayan ama sonu güzel biten bir yarış olduğunu belirtti. Deniz, Kıbrıs’ta yarışmanın kendisi için paha biçilemez olduğunu söylerken, bu kusursuz organizasyonun Türkiye Ralli Şampiyonası takviminden hiç çıkmamasını diledi

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisini kazanan rallicimiz Deniz Fahri elde ettiği birincilik sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deniz Fahri’nin açıklamaları şöyle:

“2019 Kuzey Kıbrıs Rallisini geçen yıl olduğu gibi yine kazandık. Bizim için şanssız başlayan ama sonu güzel biten bir yarış oldu.

Çok büyük bir mücadele verdik. Çok hızlı gitmeniz lazım ama hataya yer yok. Çünkü sadece yarışı bitirememek değil 1.liği kaybetmeniz söz konusudur. Elimizden geleni yaptık ve oldu. Türkiye Ralli Şampiyonasında yarışıp Kıbrıs’ta yarışmak benim için paha biçilemezdir.

İnşallah Kuzey Kıbrıs Rallisi bir gelenek olup takvimden hiç çıkmaz. Çünkü imkansızlıklar içinde yaşadığımız güzel ülkemizde böyle bir organizasyona çok ihtiyacımız vardır.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun baştan sona ne kadar özveri ile çalışıp çabaladıklarına inanamazsınız. Çok çok büyük emekleri var. Kusursuz organizasyonları için tüm KKTOK ekibine özellikle workteam’e kusursuz bir organizasyon gerçekleştirip bana bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ederim.

Birincilik için tüm hafta sonu mücadele ettiğimiz takım arkadaşımız Burak Çukurova ve Vedat Bostancı abilerimi mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Bu rekabetin hem bize hem seyircimize çok güzel anlar yaşattığını düşünüyorum . Takım arkadaşlarım kardeşlerim dostlarım Bora R. Manyera ve Cem Cerkez ikilisini de başta şanssızlık yaşamalarına rağmen neler yapabileceklerini gösterdikleri için ayrıca tebrik ederim.

Bir parçası olduğumuz BC Vision Motorsport ve Topp-Cars Rally Team’e hiçbir ayrım yapmadan kusursuz bir iş çıkardıkları için hepsine teker teker teşekkür ederim. İyi ki varsınız iyi ki BC Vision’lıyım.

O sıcakta toz toprak içine gelip bizi destekleyen, merak edip arayan gönülen yanımızda olan herkese, bütün etaplarda peşimizden koşup hatıralarımızı ölümsüzleştiren serüvenimizi sizinle paylaşabilmemizi sağlayan Berk Koç ve Gizem Yigen’e, aileme Seren Fahri ve her zaman yanımda olup her türlü bana katlanan sevgili eşim İnci Kumova’ya ve bana güvenip yan koltuğuma baş koyan duayen abim Bahadır Gücenmez’e ve tabii ki sponsorumuz Rocks Hotel & Casino ailesine çok ama çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız.”