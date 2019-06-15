Deniz fahri podyumda

Kuzey Kıbrıs Rallisini kazanan Deniz Fahri, Eskişehir Rallisinde birçok yarışta olduğu gibi yine üçüncü olurken, önemli bir başarıya daha imza atıp podyuma çıktı. Diğer temsilcilerimiz Bora Manyera-Cem Çerkez ikilisi ise onuncu oldular

Soydan SAKALLI

Eskişehir’de 13-15 Haziran taraihleri arasında yapılan ve Balkan Ralli Şampiyonasına da puan veren Eskişehir Rallisine 5 araçla katılan BC Vision Takımı adına yarışan rallicilerimiz Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ve Bora Manyera-Cem Çerkez yarışta finiş gördüler.

Skoda Fabia R5 ile yarışan Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi genel klasman ve Sınıf 2 üçüncüsü olarak tamamlarken, Bora Manyera-Cem Çerkez genel klasman onuncusu oldu.

Takımın 5 aracı da başarılı derecelerle finish görürken, Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı genel klasman ikincisi ve Sınıf 2 ikincisi olarak yarışı tamamladı. BC Vision Takımı, takımlar sırlamasında, ilk iki yarışta olduğu gibi bu yarışta da 1. oldu.