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Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu

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Türkiye Ralli Şampiyonası 3. Yarışı olan 28. Ege Rallisi’nde, Deniz Fahri – Barış Kalfaoğlu genel klasman üçüncüsü oldu. Yarışı Yağız Avcı – Ersan Alkır ikilisi kazandı

Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
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Soydan SAKALLI

Türkiye Ralli Şampiyonası 3. Yarışı olan 28. Ege Rallisi’nde, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yarışan ekibimiz Deniz Fahri – Barış Kalfaoğlu ikilisi de start aldı.

Sezonun ilk yarışını üçüncü sırada tamamlayan, ülkemizde düzenlenen Akdeniz Rallisi’ni ise kazanan Deniz Fahri, Ege Rallisi’ni genel klasmanda üçüncü olarak tamamladı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda iddialı bir konuma gelmişti.

Ege Rallisi’nde co pilot olarak yarışan rallicimiz Tuğce Öztürk de bayan co pilot üçüncüsü olmayı başardı.

Ege Rallisi’ni Yağız Avcı – Ersan Alkır ikilisi kazanırken, ikincilik ise Burak Çukurova – Vedat Bostancı ikilisinin oldu.

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