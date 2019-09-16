Deniz'den, BC Vision Motorsport'a büyük tepki

Dünya Ralli Şampiyonası 2019 Marmaris ayağında servis elemanlarının hatası nedeniyle yarış dışı kalan Deniz Fahri, BC Vision Motorsport takımından ayrıldığını açıklarken, "Servise sapasağlam soktuğumuz arabamız bize düz yolda bile gitmez halde teslim edildi. Takım, ben kan ağlarken, takımın sahibi 1. oldu diye sevinç çığlıkları atamaz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi

Dünya Ralli Şampiyonası 2019 Marmaris ayağında servis elemanlarının hatası nedeniyle yarış dışı kalan ve Türkiye birinciliği şansını kaybeden Deniz Fahri, yaşananlara tepki göstererek BC Vision Motorsport takımından ayrıldığını açıkladı.

Takımına büyük tepki gösteren Deniz Fahri'nin açıklamaları şöyle:

"Normalde böyle şeyler paylaşmam çünkü ben hayatta huzur arayan, huzur içinde yaşamayı seven ve öyle yaşayan birisiyim ama yaşadıklarımı herkese haykırmak istiyorum...

Büyük heyecanla geldiğimiz ve şampiyona için yaptığımız strateji’nin kalbi olan Marmaris’ten ne yazık ki hüsran’la dönüyoruz.

İnsanoğlu üzüldüğünde ağlamak ister ya ama birde çok üzülürsün hissizleşirsin ve ağlayamazsın bile, işte tam da o..

Sebebi ise; Öğle servisine sapasağlam soktuğumuz arabamızın, serviste yapılan aptal bir hatadan dolayı arabanın düz yolda bile gitmesinin neredeyse imkansız olduğu bir vaziyette bize geri teslim edilmesi..

Nedeni ise; (teknik değil basit anlatım) Servis elemanları kontrol/değişim için söktüğü yürüyen aksam civatalarını sıkmayı unutmuş! Sonuç: Şampiyonluk şansımızı matematiksel olarak kaybettik! Dönüşü yok!

1 senelik emeklerimiz, zamanımız boşa gitti! Açıklama; "Oldu bir hata, biz de çok üzüldük!"

Yok ama o kadar kolay değil!! Ralli sporunu bu düzeyde yapabilmek için maddi ve manevi hayatımızdan çok büyük özveri verdik. Hayatımızda birçok şeyi erteledik veya yapamadık. Bunun karşılığı yoktur! Evet hata yapılabilir ama hatanın sonrasındaki tavır çok ama çok önemlidir!

( Ki günümüz Formula 1’inde iki saniyede 4 lastik değişimi ve 60-70 litre benzin konulurken, bizim 40 dakikalık serviste civata sıkılmasının unutulması hata olarak kabul edilemez o da ayrı mesele)

Eğer biz takımsak ve ben “BC Vision Motorsport” pilotuysam ve yarışı sizin yüzünüzden/sorumluluğunuzda olan bir şeyden tamamlayamamışsam ve bir senelik emeğim çöpe gitmişse; O takım ben kan ağlarken, takımın sahibi 1. oldu diye sevinç çığlıkları atamaz. Takımın sahibi de emeklerimizin karşılığını aldık 1. olduk deyemez! Ya bizim emeklerimiz?

Ayıptır günahtır!

İşte tam da bu sebepten artık “BC Vision Motorsport” ile uzaktan yakından alakam kalmadığını bildirmek isterim.