Deniz birinciliğe kondu

Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem görüntülerle sona ererken, ralliyi, yarış öncesinde birincilik sözü veren Ford Motorsport Türkiye adına yarışan rallicimiz Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu kazandı. Türkiye'den Yağız Avcı-Onur Vatansever ikinciliği elde etti

Gülgün Süt ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir finalle sona erdi.

01-03 Haziran tarihleri arasında, 3 gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı rallide birinciliği Rocks Hotel sponsorluğunda Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi kazandı.

Yine aynı takımdan bir diğer Ford Fiesta R5 ile Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibinin ikinciliği elde ettiği toplam 454 kilometrelik rallinin üçüncüsü ise BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı oldu.

Sınıf N’de Mitsubishi Lancer Evo IX ile Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak, Sınıf 4’te Ford Motorsport Türkiye’den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, Sınıf 1’de Mitsubishi Lancer Evo IV ile Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ekipleri birincilikleri paylaşırken, Gürol Baran ile yarışan Tuğçe Öztürk “En İyi Kadın Co-Pilot”, Ford Fiesta R2 ile yarışan And Sunman da “En İyi Genç Pilot” ödüllerinin sahibi oldular. Rallinin ilk özel etabı Girne SSS’de en iyi zamanın sahibi olan ve yarış boyunca başarılı bir performans sergileyen genç sporcu Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi ise “Yarışın Kahramanları” özel ödülüne layık görüldüler.

35 yaş üzeri ralli otomobillerine açık Historic klasmanında ise Gerçek Sunman-Bahar Sunman ekibi Murat 131 ile birinciliği kazanırken, Nüvit Karakaşlı-Tuğkan Erden ekibi VW Golf MKI ile ikinci sırada finişe ulaştılar.

Ralli sonunda Girne Yat Limanı’nda büyük bir görsel şölen ile gerçekleştirilen finiş seremonisi ve ödül töreninde, dereceye giren sporcular haricinde organizasyona katkıda bulunan firmaların yöneticilerine Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir tarafından plaketler takdim edildi.