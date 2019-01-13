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Dakar Rallisi'nin 5. gününe Fransız sporcular damga vurdu

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2019 Dakar Rallisi'nin beşinci etabını otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet kategorisinde aynı ülkeden Xavier de Soultrait kazandı

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Dakar Rallisi'nin 5. gününe Fransız sporcular damga vurdu
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Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin beşinci etabı, Tacna ile Arequipa kentleri arasında otomobiller için 517, motosikletler için 345 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 56 dakika 34 saniyelik derecesiyle Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan PH-Sport takımının pilotu Loeb elde etti. Rallide ikinci etap zaferine ulaşan Fransız pilot, genel klasmanda beşinci sırada yer aldı.

Fransız pilotun 10 dakika 22 saniye arkasındaki Katarlı Nasser el-Attiyah ikinci, 24 dakika 4 saniye gerisindeki Nani Roma ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

2011 ve 2015 şampiyonu Attiyah, toplam 17 saat 19 dakika 53 saniyelik süresiyle genel klasmanda da liderliğini korudu.

Xavier de Soultrait ikinci yarışını kazandı

Motosiklet kategorisinde Yamalube Yamaha takımından Xavier de Soultrait, 4 saat 15 dakika 11 saniyelik derecesiyle etapta birinciliğe ulaştı.

Üçüncü etabın ardından rallideki ikinci zaferini elde eden Fransız sürücüyü, 9 saniye geriden Avusturyalı Matthias Walkner, 37 saniye geriden de İspanyol Lorenzo Santolino izledi.

Genel klasmanda ise ABD'li Ricky Brabec, 16 saat 51 dakika 34 saniyelik toplam zamanıyla zirvede yer almaya devam etti.

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