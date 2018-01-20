Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu

2018 Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Carlos Sainz, motosiklette ise Matthias Walkner şampiyonluğa ulaştı

Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin 14'üncü ve son etabı, Cordoba kentindeki 120 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfı genel klasmanında şampiyon, 49 saat 16 dakika ve 18 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından İspanyol Carlos Sainz oldu. 55 yaşındaki deneyimli pilot, 2010 yılından sonra Dakar Rallisi'nde ikinci kez zirvenin sahibi oldu.

Otomobil kategorisinde ikinciliği Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser El-Ettiyah, üçüncülüğü ise aynı takımdan Güney Afrikalı Giniel De Villiers elde etti.

Son etapta ise De Villiers, 1 saat 26 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Güney Afrikalı pilotu, 40 saniye geriden Fransız Stephane Peterhansel, 41 saniye arkadan El-Ettiyah takip etti.

Walkner zirvenin sahibi oldu

Motosiklet sınıfı genel klasmanında ise Red Bull KTM Factory takımından 31 yaşındaki Avusturyalı Matthias Walkner, toplam 43 saat 6 dakika ve 1 saniyelik derecesiyle kariyerindeki ilk Dakar Rallisi şampiyonluğuna ulaştı.

Monster Energy Honda takımından Arjantinli Kevin Benavides ikinci, Walkner'in takım arkadaşı Avustralyalı Toby Price ise ralliyi üçüncü sırada tamamladı.

Yarışın son etabını ise Benavides 1 saat 26 dakika ve 41 saniye ile ilk sırada geçti. Arjantinli pilotu, 54 saniye geriden Price, 2 dakika 49 saniye arkadan da Fransız Antoine Meo izledi.