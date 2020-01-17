Dakar'da şampiyon Carlos Sainz

42'nci Dakar Rallisi sona erdi. Zorlu yarışı Otomobil kategorisinde Carlos Sainz, motosiklette RickyBrabec, kamyonda ise Kamaz Master pilotu AndreyKarginov zirveyi kimseye kaptırmadı

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 42. Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu.

Suudi Arabistan'da büyük bir rekabete sahne olan otomobil kategorisine RedBull sporcuları damga vurdu.

Rallinin 12. ve son etabını otomobil kategorisinde Toyota Gazoo Racing takımından Nasser El-Attiyah'ın kazanmasına karşın rallinin genelinde daha iyi bir performans sergileyen Carlos Sainz, toplamda 42 saat 59 dakika 17 saniyelik süresiyle şampiyonluğunu ilan etti.

57 yaşındaki İspanyol pilot, 2010 ve 2018'in ardından üçüncü zaferine ulaştı. Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisindeki diğer Nasser El-Attiyah ikinci, StephenePeterhansel ise üçüncü sırada ralliyi tamamladı

KAMAZ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmadı.

En yakın rakibinden 42 dakika 26 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu AndreyKarginov, on iki gün sonunda elde ettiği 46 saat 33 dakika ve 36 saniye ile Kamaz Master takımının üst üste 4, toplamda ise 5. kez şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.

ALONSO NE YAPTI?

Bu yıl ilk kez ralliye katılan eski Formula 1 pilotu FernandoAlonso, ikinci günde sorun yaşaması ve çarşamba günü takla atmasının ardından ralliyi 13'üncü sırada bitirdi.