banner107
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
37 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
32 0
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
20 0
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
16 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
58 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
25 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
110 0
14 0
banner82
banner147

Cyprus Offroad Attack başladı

banner27

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği ve sponsorluğunu Çangar Motors Ford’un üstlendiği Cyprus Offroad Attack 2018 yarışı görkemli bir törenle start aldı. Yarışta 25 ekip mücadele edecek

Cyprus Offroad Attack başladı
banner137

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği, Çangar Motors’un sponsorluğunu üstlendiği “Çangar Motors Ford Cyprus Offroad Attack 2018” Lefkoşa’da bulunan Çangar Motors önünde yapılan görkemli törenle başladı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Sistem Co., Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Capital Radyo ve Telsim’in de desteği ile organize edilen yarışta 25 ekip start aldı.

17 ekip ralli kategorisinde, 8 ekip de raid ve macera olmak üzere toplamda 25 ekibin mücadele edeceği yarışın start seremonisinde; Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar, Çangar Motors Ford Direktörü Güneş Seren ve Çangar Motors ailesi, Spor Dairesi Müdürü Altan Değirmencioğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu hazır bulundu.

Kapalı Etaplar Alagadi ve Pine Valley’de olacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış bugün (7 Nisan 2018 Cumartesi) 07.30’dan etaplarda geçecek. Format gereği güzergahı daha önceden açıklanmayan iki açık, iki de kapalı etap geçip akşam üzeri yine Çangar Motors önünde finiş görecekler. Yarışı takip etmek isteyen seyirciler için kapalı etapların bulunduğu bölge açıklanırken formatı bozmamak için fazla detay verilmedi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre yarışmacılar 14.00-15.00 saatleri arasında Alagadi Offroad parkurunda hazırlanan 8.5 kilometrelik Fiesta etabını ve 16.00-17.00 saatleri arasında Pine Valley civarında hazırlanan 9.3 kilometrelik Kuga etabında mücadele edecekler.

Ralli Kategorisi Start Listesi:

No.

Takım Adı

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

101

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Hasan Güney

Land Rover Discovery Estate

T4

2

102

Sun Racing Team

Göksel Macila

Buğra Tabak

Mitsubishi Pajero Evo

T3

3

103

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

Land Rover Tomcat

T4

4

104

Cyprus Racing Team

Musa Ersoy

Kader Hacıabitoğlu

Land Rover Tomcat

T4

5

105

Sun Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T3

6

106

-

Ahmet Baştaş

Orhun Paralik

Land Rover Tomcat

T4

7

107

-

Orhun Mevlit

Turgut Barış

Suzuki Jimny

T1

8

108

Cyprus Racing Team

Serkan Bolçocuk

Mehmet Kasımoğlu

Suzuki Vitara

T4

9

109

Cyprus Racing Team

Yusuf Hüdan

Hasan Reyhan

Mitsubishi Pajero Evo

T3

10

110

-

Cemal Arsal

Ahmet Buzlukcuoğlu

Mitsubishi Pajero Evo

T3

11

111

Zubi Racing Team

Hakan Sezerli

Okan Ahçıoğulları

Land Rover Tomcat

T4

12

112

-

Şefik Uzun

Ertunç Çapun

Nissan Patrol

T3

13

113

-

Argun Çağıl

Mazhar Ünal

Land Rover Tomcat

T4

14

114

-

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero Evo

T3

15

115

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Günay Özmenek

Mitsubishi Pajero Evo

T4

16

116

-

Görkem Eren

Hüda Hüdan

Suzuki Vitara

T1

17

117

Zubi Racing Team

Hakan Güney

Ahmet Güçkan

Range Rover Jeep Tourer

T4

Raid ve Macera Kategorisi Start Listesi:

No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

201

Gökhan Onurlu

Ramadan Kıral

Ford Ranger

R1

2

202

Muzaffer Yemen

Mustafa Yemen

Suzuki Vitara

R1

3

203

Sander Kahveciler

Eser Sulo

Land Rover Defender

R1

4

204

Levent Sönmez

Yakup Yücel

Mitsubishi L200

R1

5

205

Adil Aroğlu

Aral Tahir Aziz

Jeep Wrangler

R1

6

207

Osman Nalcı

Fehmi Monargalı

Mitsubishi Pajero

R1

7

208

Vural Tabak

Can-Am Outlander

A2

8

206

Mustafa Fırat Gümüş

Aşkın Aziz Özmerter

Land Rover Discovery

A4
banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.