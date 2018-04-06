Cyprus Offroad Attack başladı

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği, Çangar Motors’un sponsorluğunu üstlendiği “Çangar Motors Ford Cyprus Offroad Attack 2018” Lefkoşa’da bulunan Çangar Motors önünde yapılan görkemli törenle başladı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Sistem Co., Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Capital Radyo ve Telsim’in de desteği ile organize edilen yarışta 25 ekip start aldı.
17 ekip ralli kategorisinde, 8 ekip de raid ve macera olmak üzere toplamda 25 ekibin mücadele edeceği yarışın start seremonisinde; Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar, Çangar Motors Ford Direktörü Güneş Seren ve Çangar Motors ailesi, Spor Dairesi Müdürü Altan Değirmencioğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu hazır bulundu.
Kapalı Etaplar Alagadi ve Pine Valley’de olacak
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış bugün (7 Nisan 2018 Cumartesi) 07.30’dan etaplarda geçecek. Format gereği güzergahı daha önceden açıklanmayan iki açık, iki de kapalı etap geçip akşam üzeri yine Çangar Motors önünde finiş görecekler. Yarışı takip etmek isteyen seyirciler için kapalı etapların bulunduğu bölge açıklanırken formatı bozmamak için fazla detay verilmedi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre yarışmacılar 14.00-15.00 saatleri arasında Alagadi Offroad parkurunda hazırlanan 8.5 kilometrelik Fiesta etabını ve 16.00-17.00 saatleri arasında Pine Valley civarında hazırlanan 9.3 kilometrelik Kuga etabında mücadele edecekler.
Ralli Kategorisi Start Listesi:
|
No.
|
Takım Adı
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
101
|
Zubi Racing Team
|
Niyazi Bedel
|
Hasan Güney
|
Land Rover Discovery Estate
|
T4
|
2
|
102
|
Sun Racing Team
|
Göksel Macila
|
Buğra Tabak
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T3
|
3
|
103
|
Zubi Racing Team
|
Zühtü Cumalıgil
|
Eraslan Ergün
|
Land Rover Tomcat
|
T4
|
4
|
104
|
Cyprus Racing Team
|
Musa Ersoy
|
Kader Hacıabitoğlu
|
Land Rover Tomcat
|
T4
|
5
|
105
|
Sun Racing Team
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T3
|
6
|
106
|
-
|
Ahmet Baştaş
|
Orhun Paralik
|
Land Rover Tomcat
|
T4
|
7
|
107
|
-
|
Orhun Mevlit
|
Turgut Barış
|
Suzuki Jimny
|
T1
|
8
|
108
|
Cyprus Racing Team
|
Serkan Bolçocuk
|
Mehmet Kasımoğlu
|
Suzuki Vitara
|
T4
|
9
|
109
|
Cyprus Racing Team
|
Yusuf Hüdan
|
Hasan Reyhan
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T3
|
10
|
110
|
-
|
Cemal Arsal
|
Ahmet Buzlukcuoğlu
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T3
|
11
|
111
|
Zubi Racing Team
|
Hakan Sezerli
|
Okan Ahçıoğulları
|
Land Rover Tomcat
|
T4
|
12
|
112
|
-
|
Şefik Uzun
|
Ertunç Çapun
|
Nissan Patrol
|
T3
|
13
|
113
|
-
|
Argun Çağıl
|
Mazhar Ünal
|
Land Rover Tomcat
|
T4
|
14
|
114
|
-
|
Bereket Bereketligil
|
Ahmet Alasya
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T3
|
15
|
115
|
Zubi Racing Team
|
Soyer Arseven
|
Günay Özmenek
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T4
|
16
|
116
|
-
|
Görkem Eren
|
Hüda Hüdan
|
Suzuki Vitara
|
T1
|
17
|
117
|
Zubi Racing Team
|
Hakan Güney
|
Ahmet Güçkan
|
Range Rover Jeep Tourer
|
T4
Raid ve Macera Kategorisi Start Listesi:
|
No.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
201
|
Gökhan Onurlu
|
Ramadan Kıral
|
Ford Ranger
|
R1
|
2
|
202
|
Muzaffer Yemen
|
Mustafa Yemen
|
Suzuki Vitara
|
R1
|
3
|
203
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sulo
|
Land Rover Defender
|
R1
|
4
|
204
|
Levent Sönmez
|
Yakup Yücel
|
Mitsubishi L200
|
R1
|
5
|
205
|
Adil Aroğlu
|
Aral Tahir Aziz
|
Jeep Wrangler
|
R1
|
6
|
207
|
Osman Nalcı
|
Fehmi Monargalı
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
7
|
208
|
Vural Tabak
|
Can-Am Outlander
|
A2
|
8
|
206
|
Mustafa Fırat Gümüş
|
Aşkın Aziz Özmerter
|
Land Rover Discovery
|
A4