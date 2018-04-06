Cyprus Offroad Attack başladı

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği ve sponsorluğunu Çangar Motors Ford’un üstlendiği Cyprus Offroad Attack 2018 yarışı görkemli bir törenle start aldı. Yarışta 25 ekip mücadele edecek

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği, Çangar Motors’un sponsorluğunu üstlendiği “Çangar Motors Ford Cyprus Offroad Attack 2018” Lefkoşa’da bulunan Çangar Motors önünde yapılan görkemli törenle başladı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Sistem Co., Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Capital Radyo ve Telsim’in de desteği ile organize edilen yarışta 25 ekip start aldı.

17 ekip ralli kategorisinde, 8 ekip de raid ve macera olmak üzere toplamda 25 ekibin mücadele edeceği yarışın start seremonisinde; Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar, Çangar Motors Ford Direktörü Güneş Seren ve Çangar Motors ailesi, Spor Dairesi Müdürü Altan Değirmencioğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu hazır bulundu.

Kapalı Etaplar Alagadi ve Pine Valley’de olacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış bugün (7 Nisan 2018 Cumartesi) 07.30’dan etaplarda geçecek. Format gereği güzergahı daha önceden açıklanmayan iki açık, iki de kapalı etap geçip akşam üzeri yine Çangar Motors önünde finiş görecekler. Yarışı takip etmek isteyen seyirciler için kapalı etapların bulunduğu bölge açıklanırken formatı bozmamak için fazla detay verilmedi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre yarışmacılar 14.00-15.00 saatleri arasında Alagadi Offroad parkurunda hazırlanan 8.5 kilometrelik Fiesta etabını ve 16.00-17.00 saatleri arasında Pine Valley civarında hazırlanan 9.3 kilometrelik Kuga etabında mücadele edecekler.

Ralli Kategorisi Start Listesi:

No. Takım Adı Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 101 Zubi Racing Team Niyazi Bedel Hasan Güney Land Rover Discovery Estate T4 2 102 Sun Racing Team Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero Evo T3 3 103 Zubi Racing Team Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün Land Rover Tomcat T4 4 104 Cyprus Racing Team Musa Ersoy Kader Hacıabitoğlu Land Rover Tomcat T4 5 105 Sun Racing Team Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 6 106 - Ahmet Baştaş Orhun Paralik Land Rover Tomcat T4 7 107 - Orhun Mevlit Turgut Barış Suzuki Jimny T1 8 108 Cyprus Racing Team Serkan Bolçocuk Mehmet Kasımoğlu Suzuki Vitara T4 9 109 Cyprus Racing Team Yusuf Hüdan Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero Evo T3 10 110 - Cemal Arsal Ahmet Buzlukcuoğlu Mitsubishi Pajero Evo T3 11 111 Zubi Racing Team Hakan Sezerli Okan Ahçıoğulları Land Rover Tomcat T4 12 112 - Şefik Uzun Ertunç Çapun Nissan Patrol T3 13 113 - Argun Çağıl Mazhar Ünal Land Rover Tomcat T4 14 114 - Bereket Bereketligil Ahmet Alasya Mitsubishi Pajero Evo T3 15 115 Zubi Racing Team Soyer Arseven Günay Özmenek Mitsubishi Pajero Evo T4 16 116 - Görkem Eren Hüda Hüdan Suzuki Vitara T1 17 117 Zubi Racing Team Hakan Güney Ahmet Güçkan Range Rover Jeep Tourer T4

Raid ve Macera Kategorisi Start Listesi: