Cumhuriyet Rallisi, Mutluyazar –Öztürk ikilisinin

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün KKTC kuruluş etkinlikleri kapsamında organize ettiği “Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi”yapıldı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün, Faruk Tekstil Tic. Ltd. ve İstanbul Perde sponsorluğunda organize ettiği Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi yapıldı.

KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 9’uncu kez yapılan organizasyon 116 kilometre uzunluğundaki 4 özel etaptan oluştu.

Dışişleri Bakanlığı önünden verilen startla başlayan ralli Akıncılar köyünde geçilen 2 özel etabın ardından Aslanköy ve Ulukışla köyündeki etapları da geçen ekipler Lefkoşa’da bulunan HiddenGarden’da finiş gördüler. Toplamda 54 Klasik Otomobilin start aldığı yarışı Ford Cortina marka araçlarıyla Aydın Mutluyazar – Murat Öztürk ikilisi kazandı. İkinci Ali Cenap Saygın-Uygar Özdemir ikilisi olurken Ali-Pembe Kelebek ikilisi üçüncü olarak podyuma çıkan ekip oldu. HiddenGarden’da verilen yemeğin ardından yarışta başarılı olan yarışmacılara ödülleri taktim edildi.

Rallide ödül almaya hak kazananlar şu şekilde sıralandı:

Genel Klasman

1.Aydın Mutluyazar-Murat Öztürk

2.Ali Cenap Saygın-Uygar Özdemir

3.Ali Kelebek-Pembe Kelebek

Kategori E

1.Nihat Özhasoğlu-Hasan Özhasoğlu

2.İlker Canbulat-Nalan Canbulat

3.Turgut Bürüncük-Kemal Bürüncük

Kategori F

1.Mustafa Bilin-İsmail Şahinsoy

2.Reşat Nuruzade-Sevgi Nuruzade

3.Mustafa Ganari-Şeniz Karagözlü

Kategori G

1.Uğur Buhara-Filiz Buhara

2.Alex Alaska-İlya Alaska

3.Sevgen Necipoğlu-Tuğçe Öztürk

Kategori I

1.Mehmet Altıntaş-Çağrı Ilgar

2.Cem Ermiya-Ahmet Ülkü

3.Kemal Topçuoğlu-Ayçin Yurt

Ziyaretçi Kupası

1.Halil Özgür Arman-Mehmet Bostancı

2.Saygın Gökşin-Elçin Önder

3.Zeynep Tura-Ahmet Tura

Kategori Tur

1.Çağan Ilgar-Derya Ilgar

2.Argun Paralik-Teksen Köroğlu

3.Akın Demirağ-Ece Demirağ

Karma Ekip

1.Rauf Kutalp-Münevver Kutalp

2.Ertan Namlı-Ayşe Namlı

3.Salih Toros-EricaÖzmolla

Bayanlar

1.İmren Dinçer-Sadiye Ortaç

2.Fatoş Atakanlı-HürmüsAtakanlı

EHK Kupası (Engelsiz Hayaller Kupası)

1.Günay Kibrit-Benay Kibrit

2.Murat Göçer-Neslihan Yakargöçer

En Eski Otomobil

Rauf Kutalp-Vauxhall 1947 Model

En Küçük Motorlu Otomobil

Zafer Altıntaş-Fiat 500cc

Herşeye Rağmen Kupası

İlker Canbulat-Nalan Canbulat

En Genç Co-Pılot

Kız-Ece Oyguncu

Erkek-Ata Artur Bardak