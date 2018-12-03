Conor ve Jack Shanahan Kıbrıs’ta yarışacak

Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası final yarışı ve final sonrası gösteri amaçlı Özel Kupa, Pazar günü Cemsa Karting Pisti’nde gerçekleştiriliyor. Yarışa, “Özel Kupa” bölümünde Avrupa’nın önemli pilotlarından Conor Shanahan ve Jack Shanahan ile Güney Kıbrıs’tan favori pilotlar da katılacak

Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası final yarışı 9 Aralık Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor.

Büyük bir etkinliğe imza atmaya hazırlanan Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU organizasyon, 8-9 Aralık tarihleri arasında; final yarışı antrenmanları, sıralama turları, sezonun final yarışı ve Avrupa’nın önemli pilotlarından Conor Shanahan ve Jack Shanahan’ın da katılacağı özel kupa hazırlıklarını sürdürüyor. Özel yarışa, Güney Kıbrıs’tan favori pilotlar, eski KKTC şampiyonları ve ülkemizin seçkin yarışçıları ile KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nın en iyi 14 pilotu katılacak.

Şampiyona puan durumunu etkilememesi için böyle bir karar aldıklarını açıklayan KKOK yetkilisi İrfan Topcu, sıralama turlarının Cumartesi günü yapılacağını, Pazar günü seyircilerin gün boyunca ikili eşleşme izleyebileceğini açıkladı. Pazar günü iki yarış yapılacağını, sabah KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nın tamamlanacağını, öğleden sonra ise özel yarışın yapılacağını belirtti.

DRİFT ŞAMPİYONASI TARİHİNİN EN HIZLI PİSTİ

Final yarışı için farklı bir pist kurma düşüncesinde olduklarını belirten organizasyon yetkilileri, bugüne kadar yarışılan en hızlı pisti hazırlamak için düğmeye bastıklarını, Cemsa Sporting Center pisti içerisinde bazı modifikasyonlar yaparak, final adına yarışır şekilde hızlı ve güvenli yepyeni bir pisti sporcu ve seyirci karşısına çıkaracaklarını belirttiler.