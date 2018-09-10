Concours Classica beğeni topladı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ile Kuzey Kıbrıs Mercedes-Benz Derneği’nin ortak organize ettiği “4. Concours Classica Kuzey Kıbrıs” yapıldı

Citroen Asel Group ana sponsorluğunda ve Efes Pilsen’in destekleriyle yapılan“4. Concours Classica Kuzey Kıbrıs” organizasyonuna toplamda 50 klasik araç katıldı. Güney Kıbrıs’ta yaşayan 50 civarında İngiliz vatandaşının da 25 klasik araçla katıldığı gecede jüri üyelerinin yaptığı puanlamayla dereceye girenler belirlendi. Klasik araçlar imal edildikleri ülkelere göre kategorilere ayrılıp her kategorinin birincileri ve ikincileri ödül kazandılar. Etkinlikte ödül almaya hak kazananlar şu şekilde sıralandı; Genel Klasman 1.Colin Upton-Jaguar X150S 2.Poul Hurley-Buick 3.Ertuğ Ertuğrul-Mustang Alman Kategorisi 1.Tony Gilman-Mercedes 300SL 2.Sabri Abit-Mercedes 190SL İngiliz Kategorisi 1.David Marks-Morgan 4- 4 2.Steve Edvards-Rolce Royce Silver Spirit İtalyan Kategorisi 1.Dr. Kaya Süer-Fiat Bertone 2.Mike Holt Chasteaneuf-Fiat Abarth Türkiye Kategorisi 1.Tamer Konat-Murat 124 Japon Kategorisi 1.Akın Demirağ-Datsun 280ZX 2.Neil Wishart-Toyota Supra MK3 Fransız Kategorisi 1.Atay Cafer Ürel-Citoren DS Kit Car Kategorisi 1.Mr. Gregory-Ac Cobra 2.Kevin Mcdonald-Porsche