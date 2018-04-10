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City Mall’da Slalom heyecanı yaşandı

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2018 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, City Mall AVM sponsorluğunda Mağusa’daki City Mall AVM otoparkında yapıldı

City Mall’da Slalom heyecanı yaşandı
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Sezonun ilk slalom yarışı, City Mall AVM sponsorluğunda ve Telsim Vodafone iletişim sponsorluğunda 8 Nisan Pazar günü gerçekleştirdi.Mağusa’daki City Mall AVM park yerinde, geçtiğimiz senenin ardından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı’na 41 klasik araç katıldı. Toplamda 7 farklı kategoride yarışan yarışmacılar oldukça keyifli dakikalar yaşadılar.

Birincisi geçen sene yapılan City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı, bu senede kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından merakla izlendi. Dereceye giren yarışçılara kupaları, CityMall’da düzenlenen ödül töreninde City Mall Yönetim Kurulu üyeleri, City Mall Genel Müdürü Engin Yıldırım ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yöneticileri tarafından verildi.

A kategorisinde Mustafa Beyaz, B kategorisinde Aykut Sokollu, C kategorisinde Arcan Yiğit, D kategorisinde Coşkun Gürel, E kategorisinde Rıdvan  Bayraktaroğlu, Bayanlar kategorisinde Güzin Aşık ve Turing kategorisinde Akın Demirağ birincilik kupalarını alan isimler oldular.

A Kategorisi

1.Mustafa Beyaz-Mercedes 190

2.Semavi Aşık-Mercedes 280SL

3.Erkan Nurioğulları-BMW

B Kategorisi

1.Aykut Sokollu-Ford Escord

2.Ali Kelebek-MGB

3.Yıldıray Uzmaner-Alfa Romeo Guilia

C Kategorisi

1.Arcan Yiğit-VW Beetle

2.Hasan Gönenoğlu-VW Beetle

3.Melekcan Gönenoğlu-VW Beetle

D Kategorisi

1.Coşkun Gürel-Mini

2.Metin Tavukçuoğlu-Mini

3.Birol Yelkanat-VW Beetle

E Kategorisi

1.Rıdvan Bayraktaroğlu-VW Beetle

2.Yusuf Tuncer Barkut-Fiat 500

3.Kenan Umar-Citroen DS

Bayanlar Kategorisi

1.Güzin Aşık-Mini

2.Melekcan Gönenoğlu-VW Beetle

3.Oya Konat-Jaguar XJS

Touring Kategorisi

1.Akın Demirağ-Mercedes 300SL

2.Mahmut Sokollu-Ford Cortina

3.Argun Paralik-MGB

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