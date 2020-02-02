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Cevdet zafere sürdü

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Polaris Winter Cup 1. Yarışı olan Lefkoşa Ralli Sprintin birincisi Cevdet Alptürk – Mehmet Yücener ikilisi oldu

Cevdet zafere sürdü

Necati KÜLAHLILAR

Başel Holding Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen Polaris Winter Cup 1. Yarışı dün Hamitköy'de yapıldı.

Büyük çekişme içerisinde geçen, özellikle su geçişleri renkli görüntülere sahne olan yarışı büyük bir rallisever kitlesi izledi. Pilotların yüksek süratlere ulaştığı yarış, Lefkoşa Ralli Sprint olarak gerçekleştirildi. Yarışın birincisi Cevdet Alptürk – Mehmet Yücener ikilisi oldu. İkinci Ahmet Kofalı – Mehmet Çağla ikilisi olurken, üçüncülüğü Fikri Macila – Harun Çakır ikilisi elde etti.

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