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Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor

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Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
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2018 Türkiye Ralli Şampiyonası son yarışı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi, 51 Otomobil ve 102 sporcunun katılımıyla 41 Burda Alışveriş Merkezi'deki start seremonisi ile başladı.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın yanısıra 2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na da 1 katsayı ile puan getirecek yarışta, Kuzey Kıbrıs Ralli Takımlar Şampiyonluğu ve Sınıf 1 ve Sınıf N şampiyonları da belirlenecek.

7 ekibimizin yarıştığı Kocaeli Rallisi’nde ilk gün tamamlanırken, ekiplerimizden Cevdet Alptürk -Mustafa Yücener genel klasmanda 3., seyirci etabında sorun yaşayıp 3 tekerlekle etabı tamamlayan Deniz Fahri -Bahadır Gücenmez genel klasmanda 8.’liğe geriledi. Halil Mulla – Mehmet Çağla, Sınıf 4’te günü lastik patlatarak 5. olarak tamamladılar.

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