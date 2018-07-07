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Cevdet Alptürk hızlı başladı

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2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olan İskele Rallisi başladı. 17 aracın start aldığı İskele Rallisi'nin ilk gününde en iyi zamanı Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi yaptı.

Cevdet Alptürk hızlı başladı
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İskele'nin serin fakat güneşli ve güzel havası eşliğinde, bölgeden büyük seyirci katılımıyla gerçekleşen İskele Rallisi'nin ilk günü İskele Seyirci Özel Etabı ile tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta ilk günü Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi ilk sırada tamamladılar. İskele Rallisi bugün (8 Temmuz) 6 çekişmeli etapla devam edecek.

İskele Rallisi'nde ikinci gün

İskele Rallisi’nde ekipler bugün (8 Temmuz Pazar) sırası ile ikişer kez Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etaplarını geçtikten sonra Makenzi Beach’te ödül törenine giderek İskele Rallisi’ni sonlandıracaklar.

Topcuköy Etabı

İlk aracın 09.58’de start alacağı toplam 9.06 kilometrelik Topcuköy Etabı, Sınırüstü-Altınova yolu üzerinden başlayacak ve Topcuköy’de sona erecek.

Sınırüstü Etabı

İlk aracın 12.54’te start alacağı toplam 9.67 kilometrelik Sınırüstü Etabı, Topcuköy Etabı ile aynı noktadan başlayarak Altınova asfaltını geçmesinin ardından  İskele içinde son bulacak.

İskele Etabı

İskele Rallisi’nin son etabı olan İskele Etabı’nda ilk araç 15.50’de start alacak. Toplam 7.67 kilometreden oluşan İskele Etabı’na ulaşmak isteyen ralli severler, İskele içinden çıkarak İskele çöplüğüne giden yola ayrılmalarının ardından sol tarafta start noktasını görebileceklerdir. Araçlar, Topcuköy yolunu karşıya geçerek İskele içinde yarışa son verecekler.

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