Çelebioğlu anı yarışında 35 ekip yarışacak

Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hilmi Çelebioğlu anısına bugün Alagadi-Alevkayası arasında hazırlanan 10 kilometrelik etapta Offroad Tırmanma yarışı yapılıyor.
Herhangi bir şampiyonaya puan vermeyecek olan özel yarışta yarışçılar etaba biri antrenman olmak üzere üçer kez çıkacaklar ve en iyi etap derecesini elde etmeye çalışacaklar.
Yarışta 4×4 otomobil, UTV, ATV ve Motosiklet olmak üzere 4 kategoride 35 yarışçı ekip kayıt yaptırdı. İlk etap 11.45’de başlayacak ve takribi 17.00’ye kadar etap neredeyse boş kalmayacak. Yarışı seyretmek isteyen izleyiciler, Beşparmak seyir terasından özel etabın bir bölümünü takip edebilecekler.
Kayıt Listesi:
|
Takım Adı
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
-
|
Burak Emingil
|
Emin Emingil
|
Suzuki X90
|
T1
|
2
|
-
|
Orhun Mevlit
|
Ahmet Buzlukcuoğlu
|
Suzuki Jimny
|
T1
|
3
|
-
|
Ali Elizel
|
Çetin Şenbaş
|
Suzuki Vitara
|
T1
|
4
|
SRC Racing Team
|
Cem Aytaç
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T2
|
5
|
SRC Racing Team
|
Göksel Macila
|
Buğra Tabak
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T2
|
6
|
-
|
Ahmet Esendağlı
|
Veli Esendağlı
|
Suzuki Grand Vitara
|
T2
|
7
|
-
|
Dayel Direl
|
Ersal Berberoğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
T2
|
8
|
Zubi Racing Team
|
Soyer Arseven
|
Hasan Reyhan B.
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T3
|
9
|
-
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
Landrover Tomcat
|
T3
|
10
|
Zubi Racing Team
|
Zühtü Cumalıgil
|
Eraslan Ergün
|
Nissan Patrol
|
T3
|
11
|
-
|
Argun Çağıl
|
Harun Çakır
|
Landrover Tomcat
|
T3
|
12
|
SRC Racing Team
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sülo
|
Landrover Tomcat
|
T3
|
13
|
-
|
Hasan Reyhan K.
|
Halil Mulla
|
Mitsubishi Pajero
|
T3
|
14
|
-
|
Hilmi Çelebioğlu
|
Denizcan Erpolat
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
T3
|
15
|
Zubi Racing Team
|
Niyazi Bedel
|
Hasan Güney
|
Land Rover Discovery
|
T3
|
16
|
-
|
Edim Macila
|
Eser Harper
|
CanAm Maverick X3
|
UTV
|
17
|
-
|
Ahmet Kofalı
|
Buğur Kambillili
|
CanAm Maverick X3 T
|
UTV
|
18
|
-
|
Kerim Beşok
|
CanAm Maverick X3
|
UTV
|
19
|
-
|
Ahmet Türkoğlu
|
-
|
ATV1
|
20
|
-
|
Temel Atila
|
-
|
ATV1
|
21
|
-
|
Caner Müjde
|
-
|
ATV1
|
22
|
-
|
Ahmet Miralay
|
-
|
ATV2
|
23
|
-
|
Aydın Kırık
|
-
|
ATV2
|
24
|
-
|
Sona Singh
|
-
|
Polaris Scrambler 1000
|
ATV4
|
25
|
-
|
Yücel Topcu
|
-
|
MX1A
|
26
|
-
|
Hasan Çeto
|
-
|
MX1A
|
27
|
-
|
Ahmet Yıldız
|
-
|
MX1A
|
28
|
-
|
Çağlar Çakır
|
-
|
MX1A
|
29
|
-
|
Doğay Erlant
|
-
|
MX1A
|
30
|
-
|
Ahmet Ömerağa
|
-
|
MX1B
|
31
|
-
|
Sami İsak
|
-
|
MX1B
|
32
|
-
|
Özgür Yıldırımlar
|
-
|
MX1B
|
33
|
-
|
Sinan Güler
|
-
|
MX1B
|
34
|
-
|
Hasan Sezgin
|
-
|
MX1B
|
35
|
-
|
Doğukan Günsev
|
-
|
MX1B