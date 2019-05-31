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Çelebioğlu anı yarışında 35 ekip yarışacak

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Kyrenia Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun da katkılarıyla bugün Hilmi Çelebioğlu anısına yapılacak offroad tırmanma yarışında 35 ekip yarışacak

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Çelebioğlu anı yarışında 35 ekip yarışacak
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Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hilmi Çelebioğlu anısına bugün Alagadi-Alevkayası arasında hazırlanan 10 kilometrelik etapta Offroad Tırmanma yarışı yapılıyor.

Herhangi bir şampiyonaya puan vermeyecek olan özel yarışta yarışçılar etaba biri antrenman olmak üzere üçer kez çıkacaklar ve en iyi etap derecesini elde etmeye çalışacaklar.

Yarışta 4×4 otomobil, UTV, ATV ve Motosiklet olmak üzere 4 kategoride 35 yarışçı ekip kayıt yaptırdı. İlk etap 11.45’de başlayacak ve takribi 17.00’ye kadar etap neredeyse boş kalmayacak. Yarışı seyretmek isteyen izleyiciler, Beşparmak seyir terasından özel etabın bir bölümünü takip edebilecekler.

Kayıt Listesi:

Takım Adı

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

-

Burak Emingil

Emin Emingil

Suzuki X90

T1

2

-

Orhun Mevlit

Ahmet Buzlukcuoğlu

Suzuki Jimny

T1

3

-

Ali Elizel

Çetin Şenbaş

Suzuki Vitara

T1

4

SRC Racing Team

Cem Aytaç

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T2

5

SRC Racing Team

Göksel Macila

Buğra Tabak

Mitsubishi Pajero Evo

T2

6

-

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Grand Vitara

T2

7

-

Dayel Direl

Ersal Berberoğlu

Mitsubishi Pajero

T2

8

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Hasan Reyhan B.

Mitsubishi Pajero Evo

T3

9

-

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

Landrover Tomcat

T3

10

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

Nissan Patrol

T3

11

-

Argun Çağıl

Harun Çakır

Landrover Tomcat

T3

12

SRC Racing Team

Sander Kahveciler

Eser Sülo

Landrover Tomcat

T3

13

-

Hasan Reyhan K.

Halil Mulla

Mitsubishi Pajero

T3

14

-

Hilmi Çelebioğlu

Denizcan Erpolat

Mitsubishi Pajero Evo

T3

15

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Hasan Güney

Land Rover Discovery

T3

16

-

Edim Macila

Eser Harper

CanAm Maverick X3

UTV

17

-

Ahmet Kofalı

Buğur Kambillili

CanAm Maverick X3 T

UTV

18

-

Kerim Beşok

CanAm Maverick X3

UTV

19

-

Ahmet Türkoğlu

-

ATV1

20

-

Temel Atila

-

ATV1

21

-

Caner Müjde

-

ATV1

22

-

Ahmet Miralay

-

ATV2

23

-

Aydın Kırık

-

ATV2

24

-

Sona Singh

-

Polaris Scrambler 1000

ATV4

25

-

Yücel Topcu

-

MX1A

26

-

Hasan Çeto

-

MX1A

27

-

Ahmet Yıldız

-

MX1A

28

-

Çağlar Çakır

-

MX1A

29

-

Doğay Erlant

-

MX1A

30

-

Ahmet Ömerağa

-

MX1B

31

-

Sami İsak

-

MX1B

32

-

Özgür Yıldırımlar

-

MX1B

33

-

Sinan Güler

-

MX1B

34

-

Hasan Sezgin

-

MX1B

35

-

Doğukan Günsev

-

MX1B
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