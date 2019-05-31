Çelebioğlu anı yarışında 35 ekip yarışacak

Kyrenia Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun da katkılarıyla bugün Hilmi Çelebioğlu anısına yapılacak offroad tırmanma yarışında 35 ekip yarışacak

Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hilmi Çelebioğlu anısına bugün Alagadi-Alevkayası arasında hazırlanan 10 kilometrelik etapta Offroad Tırmanma yarışı yapılıyor.

Herhangi bir şampiyonaya puan vermeyecek olan özel yarışta yarışçılar etaba biri antrenman olmak üzere üçer kez çıkacaklar ve en iyi etap derecesini elde etmeye çalışacaklar.

Yarışta 4×4 otomobil, UTV, ATV ve Motosiklet olmak üzere 4 kategoride 35 yarışçı ekip kayıt yaptırdı. İlk etap 11.45’de başlayacak ve takribi 17.00’ye kadar etap neredeyse boş kalmayacak. Yarışı seyretmek isteyen izleyiciler, Beşparmak seyir terasından özel etabın bir bölümünü takip edebilecekler.

Kayıt Listesi: