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Carrasco ilk kadın dünya motosiklet şampiyonu

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Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) alt kategori organizasyonlarından Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı lider bitiren İspanyol Ana Carrasco, bir motosiklet şampiyonasını kazanan ilk kadın oldu

Carrasco ilk kadın dünya motosiklet şampiyonu
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FIM'in Superbike ve Supersport'tan sonra 3. sıradaki organizasyonu Dünya Supersport 300 Şampiyonası, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen sezonun 8. yarışıyla sona erdi.

DS Junior takımında yarışan Ana Carrasco, 25. cepten start aldığı mücadeleyi 13. sırada bitirdi. Puanını 93'e çıkaran 21 yaşındaki İspanyol kadın pilot, Kawasaki ParkinGO takımındaki vatandaşı Mika Perez'in bir puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

2017 Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki zaferiyle yarış kazanan ilk kadın motosikletçi unvanını elde eden Carrasco, bu kez sezonu şampiyon tamamlayarak tarihe geçti.

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