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Çamurda dansın birincisi Macila

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Polaris Kış Kupası Ralli Sprint Şampiyonası'nın ikinci ayağı Sinde Ralli Sprint, Edim Macila – Eser Harper ikilisinin zaferiyle sonuçlandı. Çamurlu etaplardaki yarışı Göksel Macila – Yücel Topçu ikinci, Ahmet Kofalı – Buğur Kambillili üçüncü tamamladılar

Çamurda dansın birincisi Macila
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Polaris ana sponsorluğunda düzenlediği, 2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası ikinci yarışı; Polaris Sinde Ralli Sprint, 13 aracın katılımı ve yarış sonu 12 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Polaris Kış Kupası Ralli Sprint Şampiyonası'nın ikinci ayağı Sinde Ralli Sprint saat 11.00'de start alarak başladı.
İnönü’nün hafif serin ve soğuk, kısmen güneşli havası eşliğinde bölge halkının katılımının olduğu 2018-2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası ikinci ayağı; Deneme geçişi, İlk Geçiş ve İkinci Geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. 
Çekişmeli geçen Kış Kupası ikinci yarışını genel klasmanda Edim Macila – Eser Harper ikilisi kazandı. Göksel Macila – Yücel Topçu ikinci; Ahmet Kofalı – Buğur Kambillili yarışı üçüncü gelerek tamamladı.
POLARİS'in katkılarıyla Sinde’de gerçekleşen 2018-2019 Kış Kupası ikinci yarışında yarışı; Sınıf 1’de Mehmet Kamiloğlu – Yasemin Kamiloğlu birinci, Vural Vurur – Turgut Albayrak ikinci tamamladı. Sınıf 4’de ise İbrahim Yolcu Argün – Niyazi Yorgancıoğlu birinci geldi. Sınıf N’de birinci İbrahim Damdelen – Ahmet Behlül, ikinci, Fırat Merttürk – Mehmet Çocuk ikilisi oldu. Sınıf R’de ise, Edim Macila – Eser Harper birinci, Göksel Macila – Yücel Topçu ikinci ve Ahmet Kofalı – Buğur Kambillili yarışı üçüncü tamamladılar. Gençler ’de Ahmet Kofalı – Buğur Kambillili birinci, İbrahim Yolcu Argün – Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi ikinci oldu. Yarışın Kahramanları ise; Ahmet Kofalı ve Kağan Erülkü oldu.

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