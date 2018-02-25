Bulutoğluları zafere sürdü

ENLGLOBAL Kış Kupası, Çatoz Ralli Sprint ile tamamlanırken, Mustafa Bulutoğluları – Selio ikilisi yarışı kazanarak, Kış Kupası’nın da şampiyonu oldular

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ENL Global katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2017-2018 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı; ENLGLOBAL Çatoz Ralli Sprint - 18 aracın katılımıyla gerçekleşti ve Kış Kupası tamamlanmış oldu.

Çatoz ’un hafif serin fakat güneşli ve güzel havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2017-2018 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü ve son yarışı 6,0 km’lik Sprint Yarışı; Deneme geçişi, ilk geçiş ve ikinci geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışı Mustafa Bulutoğluları – Selio ikilisi kazandılar. Bu yarışın kazanılmasıyla birlikte Mustafa Bulutoğluları 2017-2018 Kış Kupası Şampiyonu oldu. Co-Pilotlarda ise Şampiyon İbrahim Kara oldu.

ENL GLOBAL katkılarıyla Çatoz’da gerçekleşen 2017-2018 Kış Kupası son yarışında Sınıf N’de birinci Cahit Yetkili – Harun Çakır, Sınıf 4’de birinci Halil Mulla – İbrahim Kara, Sınıf 2’de Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener, Sınıf 1’de Mustafa Bulutoğluları – Selio, T1’de Ahmet Esendağlı – Veli Esendağlı, T2’de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç, Kadın Co-Pilotlarda Yasemin Kamiloğlu ve Gençlerde Cevdet Alptürk- Münür Taçoy birinci oldular.