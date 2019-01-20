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Bulutoğluları, birincilikle başladı

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Kış Kupası Sprint Şampiyonası birinci yarışı, Polaris Lefkoşa Ralli Sprint, Hamitköy’ün hafif serin ve soğuk, kısmen güneşli havası eşliğinde büyük izleyici katılımı ile gerçekleştirilirken, birincilik Mustafa Bulutoğluları – Mustafa Yücener ikilisinin oldu

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Bulutoğluları, birincilikle başladı
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Polaris ana sponsorluğunda düzenlemiş olduğu 2018-2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası birinci yarışı; Polaris Lefkoşa Ralli Sprint, 18 aracın katılımı ve 16 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Toplam 3 ayaktan oluşacak olan POLARİS Kış Kupası Ralli Sprint Şampiyonası'nın ilk ayağı Lefkoşa Ralli Sprint saat 11.00'de start alarak başladı. Lefkoşa – Hamitköy’ün hafif serin ve soğuk, kısmen güneşli havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2018-2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası ilk ayağı; Deneme geçişi, İlk Geçiş ve İkinci Geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen Kış Kupası ilk yarışını genel klasmanda Mustafa Bulutoğluları – Mustafa Yücener ikilisi kazandı. İbrahim Damdelen – Ahmet Behlül ikinci; Edim Macila – Eser Harper de yarışı üçüncü gelerek tamamladı.
Polaris'in katkılarıyla Hamitköy’de gerçekleşen 2018-2019 Kış Kupası ilk yarışında yarışı; Sınıf 1’de Vural Vurur – Turgut Albayrak birinci, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikinci ve Mehmetali Yavaşoğlu – İnsel Üstünel ikilisi üçüncü tamamladı. 
Sınıf 2’de Mustafa Bulutoğluları – Mustafa Yücener, Sınıf 4’de birinci İbrahim Yolcu Argün, Sınıf T1’de Ozan Birşen – Serkan Bolkaner birinci tamamladı. 
Sınıf N’de birinci İbrahim Damdelen – Ahmet Behlül, ikinci, Cahit Yetkili – Harun Çakır, üçüncü ise Fikri Macila – Cemal Arsal ikilisi oldu. 
Sınıf R’de ise, Edim Macila – Eser Harper birinci, İrfan Göçen – Mehmet Çağla ikinci ve Ahmet Kofalı – Buğur Kambillili üçüncü tamamladı. 
Gençler’de Ahmet Kofalı – Buğur Kambillili birinci, Hüseyin Yarkıner – Arda Öksüzoğlu ikinci oldu. Yarışın Kahramanları ise Iraz Tuğberk ve Hüseyin Yarkıner oldu.

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