Boralı BC Vision, Türkiye şampiyonu

Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 6'ncı yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi, geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da puan veren Kocaeli Rallisinde ekibimiz Cevdet Alptürk – Murat Yücener ikilisi üçüncü olmuşlardı.
Türkiye Ralli Şampiyonasında BC Vision Takımı adına yarışan temsilcilerimiz Bora Manyera-Cem Cerkez ikilisi ise Ford Otosan Kocaeli Rallisini 4. tamamlayarak takımlarının sezonu 2019 Türkiye Takımlar Şampiyonu olarak tamamlanmasına büyük katkı yaptı.
Ford Otosan Kocaeli Rallisinde 2 gün süren yarışları genel klasmanda Murat Bostancı ve Onur Vatansever ikilisi birinci tamamlamıştı.