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Boralı BC Vision, Türkiye şampiyonu

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BC Vision Takımı adına yarışan temsilcilerimiz Bora Manyera-Cem Cerkez ikilisi, Ford Otosan Kocaeli Rallisini 4. tamamlayarak takımlarının sezonu 2019 Türkiye Takımlar Şampiyonu olarak tamamlanmasına büyük katkı yaptı

Boralı BC Vision, Türkiye şampiyonu
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Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 6'ncı yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi, geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da puan veren Kocaeli Rallisinde ekibimiz Cevdet Alptürk – Murat Yücener ikilisi üçüncü olmuşlardı.

Türkiye Ralli Şampiyonasında BC Vision Takımı adına yarışan temsilcilerimiz Bora Manyera-Cem Cerkez ikilisi ise Ford Otosan Kocaeli Rallisini 4. tamamlayarak takımlarının sezonu 2019 Türkiye Takımlar Şampiyonu olarak tamamlanmasına büyük katkı yaptı.

Ford Otosan Kocaeli Rallisinde 2 gün süren yarışları genel klasmanda Murat Bostancı ve Onur Vatansever ikilisi birinci tamamlamıştı.

Etiketler; #Kocaeli Rallisi #Manyera #Ralli
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