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Bora Altıntaş, Harmancı’ya müteşekkir

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşen akrobasi bisikleti sporcusu Bora Altıntaş, başkanın kendisi ve arkadaşlarına bu sporu geliştirme imkanı tanıdığı için başkana teşekkür etti

Bora Altıntaş, Harmancı’ya müteşekkir
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, akrobasi bisikleti (BMX) sporcusu Bora Altıntaş’ı kabul ederek görüştü.

Geçtiğimiz ay içerisinde Atina’da düzenlenen yarışmada takımı ile birlikte şampiyonluk kazanan Altıntaş, 5 yıl önce Başkan Harmancı ile yaptığı görüşmeyi anımsatarak, başkanın kendisi ve arkadaşlarına bu sporu geliştirmeleri için imkan tanıdığını ve kendisine teşekkürü bir borç bildiğini söyledi.

Estonya’da dünyanın en iyileri arasında yer alacak

Altıntaş, gelecek Şubat ayında Estonya’da gerçekleştirilecek ve tüm ülkelerden dünyanın en iyi sürücülerinin katılacağı “simplesession” organizasyonuna davet alan Altıntaş, bu konuda uluslar arası sponsorların da desteğini aldığını belirtti.

Altıntaş, kendisini daha da geliştirmeyi ve gençlere de bu sporu sevdirmek için Haspolat’ta kurduğu spor merkezinde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Başkan Harmancı: Altıntaş’ın azmi ve başarısı bizleri gururlandırdı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise Altıntaş’ın 5 yıl önce kendisine söylediği tüm hedeflere ulaştığını, böylesi azimli gençlerin herkesin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kendilerinin belediye olarak bu spor dalının gelişimi konusunda ellerinden gelen imkanları yarattıklarını belirten Başkan Harmancı, bundan sonraki süreçte de gereken desteği vermek ve imkanları geliştirmek adına çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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