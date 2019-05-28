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Birincilik Tufan çiftinin

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Royalton 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi ana sponsorluğunda düzenlenen klasik otomobil rallisi altıncı kez tekrarlanırken, genel klasman birinciliğini 1960 model VW Beetle araçlarıyla İsmet-Ayşe Tufan çifti kazandı

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Birincilik Tufan çiftinin
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) Royalton 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi ana sponsorluğunda düzenlenen klasik otomobil rallisi altıncı kez tekrarlandı.

26 Mayıs’ta yarış, 27 Mayıs’ta ise ödül töreni olmak üzere iki günde tamamlanan “Yakın Doğu Üniversitesi Klasik Otomobil Rallisi”ne 73 klasik araç katıldı. Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Near East Bank önünden start alan klasikler, Gönyeli Yenikent, Serhatköy, Zümrütköy’den sonra Güzelyurt-Lefke çevre yolundan Gaziveren köyüne giriş yaparak kısa fakat zorlu üç özel etaptan geçti. Livadya Restoran’da verilen öğle yemeğinin ardından yarışın birinci günü tamamlandı.

Yarışın neticeleri ise, NEU Klasik ve Spor Otomobil Müzesi’nde düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Kupaları ise törene katılan Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan S. Günsel, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Asbaşkanı Sertaç Komsuoğlu ve KTKOD Başkanı Burçin Aliusta takdim etti.

Tufan çifti yarışı zirvede tamamladı

Royalton 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda dernek üyelerine 2,25 kat sayıyla puan veren yarışta “Genel Klasman” birinciliğini 1960 model VW Beetle klasik araçlarıyla İsmet-Ayşe Tufan çifti kazandı. İkincilik ise 1971 model Triumph Stag araçlarıyla Murat-Safiye Osmanoğlu’nun üçüncülük ise 1979 model Mercedes Benz 350 SL araçlarıyla Ali-Pembe Kelebek çiftinin oldu. Kategori birincileri şöyle: “E kategorisi” Fehim-Bahar Selçuklu; “F kategorisi” Tolga-Bedia Tekin; “G kategorisi” Halil Erhan-Gizem Cangil; Çiftlerde birinci Vehit-Berrin Denizer; “Kadınlar”da Fatoş Arca-Yaren Işık; “Turing Kategorisi”nde Kemal Akeler-Aslı Azizoğlu; “VW Beetle” klasmanında İsmet-Ayşe Tufan. Yarışın en iyi ideal süresini ise SHT 3 etabında 0,167 saniyeyle Tolga-Bedia Tekin çifti yaptı”. YDÜ Hastanesi ise, yarışa katılan herkese aralık ayı sonuna kadar geçerli olan ücretsiz check-up hediye etti.

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