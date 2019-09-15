Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı sona erdi WRC'de birincilik Sebastien Ogier'in oldu. Türkiye Ulusal klasmanında ikinci olan Bora Manyera, yarışı tamamlarken, mekaniker hatasının kurbanı olan Deniz Fahri, yarışı tamamlayamadı

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, final etaplarının ardından son buldu. WRC'yi Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı.

8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen ve bu yıl ikinci kez Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilen organizasyon bugün yapılan final etabı ile sona erdi. Marmaris merkezli olarak Datça ve Ula'yı kapsayan WRC'de ekipler toplam uzunluğu 988 kilometre olan parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele etti.

Servis alanının Asparan mevkisi olduğu rallide ekipler, İçmeler, Değirmenyanı, Yeşilbelde, Çetibeli, Gökçe, Ula, Kızlan, Çiçekli ve Datça'daki özel etaplarda kıyasıya mücadele verdi. Final etabının ardından 1'incilik kürsüsüne Sebastien Ogier çıktı.

WRC'DE SEBASTIEN OGIER GALİP

WRC'nin 11'inci yarışında genel klasmanda ilk üçe giren sporcular şöyle;

1'inci 3.50.12.1'lik derecesiyle Sebastien Ogier

2'nci 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi

3'üncü 3.51.16.6'lık derecesiyle Andreas Mikkelsen

Türkiye Rallisi kapsamında koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5.yarışını ise Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı. Bora Manyera-Cem Çerkez‘in ikinci sırayı elde ettiği ulusal klasmanın üçüncülüğünü ise Murat Bostancı-Onur Vatansever elde etti.

Bora Manyera-Cem Çerkez, Türkiye Ralli Şampiyonası klasmanında ikinci sırada finiş gördükten sonra WRC2'de de finiş görürlerken, ikili WRC2 yedincisi olmayı başardılar.