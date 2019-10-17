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Bilgimer kardeşler Kocaeli’de başarıya sürdüler

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Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da puan veren Kocaeli Rallisinde Sadık Bilgimer – Mustafa Kandır ikilisi, Grup A birincisi, Selen Bilgimer – Akan Pala ise Grup A ikincisi olarak yarışı tamamladılar

Bilgimer kardeşler Kocaeli’de başarıya sürdüler
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Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 6'ncı yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi, geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da puan veren Kocaeli Rallisinde ekibimiz Cevdet Alptürk – Murat Yücener ikilisi üçüncü olmuşlardı.

Rallide start alan ekiplerimiz arasında yer Sadık Bilgimer ile Selen Bilgimer kardeşler de başarılı sonuçlara imza attılar.

ERC Kıbrıs Rallisindeki başarıyla dikkat çeken Sadık Bilgimer – Mustafa Kandır ikilisi, Ford Otosan Kocaeli Rallisini Grup A birincisi oldular. Selen Bilgimer – Akan Pala ise Grup A ikincisi olarak yarışı tamamladılar.

Yarışa katılan Kıbrıslı Türk ralliciler arasında Sadık Bilgimer ikinci, Selen Bilgimer ise üçüncü oldu. Birincilik ise Cevdet Alptürk’ün olmuştu.

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