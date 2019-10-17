Bilgimer kardeşler Kocaeli’de başarıya sürdüler

Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 6'ncı yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi, geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da puan veren Kocaeli Rallisinde ekibimiz Cevdet Alptürk – Murat Yücener ikilisi üçüncü olmuşlardı.
Rallide start alan ekiplerimiz arasında yer Sadık Bilgimer ile Selen Bilgimer kardeşler de başarılı sonuçlara imza attılar.
ERC Kıbrıs Rallisindeki başarıyla dikkat çeken Sadık Bilgimer – Mustafa Kandır ikilisi, Ford Otosan Kocaeli Rallisini Grup A birincisi oldular. Selen Bilgimer – Akan Pala ise Grup A ikincisi olarak yarışı tamamladılar.
Yarışa katılan Kıbrıslı Türk ralliciler arasında Sadık Bilgimer ikinci, Selen Bilgimer ise üçüncü oldu. Birincilik ise Cevdet Alptürk’ün olmuştu.