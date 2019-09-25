Bilgimer, ERC'de yarışacak

Necati KÜLAHLILAR

ERC ve MERC Kıbrıs ayağı Cyprus Rally'nin başlamasına kısa süre kala Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK), Taksim Sahasındaki çalışmalarını hızlandırdı. 27 - 29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ikinci günü olan Cumartesi saat 17:00'de araçlar, Taksim Sahasından Güneyden, Kuzeye geçecekler. Bu önemli ralliye pilotlarımızdan Sadık Bilgimer de katılacak. Dünyaca ünlü pilotlardan Mikko Hirvonen ve Nasser Al Attiyah'ın da yarışacağı ralliye katılacak olmanın heyecanını yaşayan Sadık Bilgimer'e Rauf Denktaş'ın da eklenmesi bekleniyor. 55 kişinin start alması beklenen yarışın kesin listesi bugün belli olacak.