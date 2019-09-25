 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
8 0
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
62 0
 
Girne kale arkası ilgi bekliyor
Girne kale arkası ilgi bekliyor
21 0
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
21 0
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
17 0
Gençler, Şenol’la güldü
Gençler, Şenol’la güldü
240 0
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor
149 0
banner82

Bilgimer, ERC'de yarışacak

banner27

Bilgimer, ERC'de yarışacak
banner267

Necati KÜLAHLILAR

ERC ve MERC Kıbrıs ayağı Cyprus Rally'nin başlamasına kısa süre kala Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK), Taksim Sahasındaki çalışmalarını hızlandırdı. 27 - 29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ikinci günü olan Cumartesi saat 17:00'de araçlar, Taksim Sahasından Güneyden, Kuzeye geçecekler. Bu önemli ralliye pilotlarımızdan Sadık Bilgimer de katılacak. Dünyaca ünlü pilotlardan Mikko Hirvonen ve Nasser Al Attiyah'ın da yarışacağı ralliye katılacak olmanın heyecanını yaşayan Sadık Bilgimer'e Rauf Denktaş'ın da eklenmesi bekleniyor. 55 kişinin start alması beklenen yarışın kesin listesi bugün belli olacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.