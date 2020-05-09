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Berke ve Ege zafere sürdüler

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Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonası tamamlanırken, R5 Sınıfında Ege Aktunç, R2 Sınıfında ise Berke Yavuz birinci oldular

Berke ve Ege zafere sürdüler

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun “Evde kal” sürecinde başlattığı Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonası, büyük ilgi ve heyecanla tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonasına 16 Takım, 76 R5 ve 33 R2 kaydı ile yoğun bir katılım olmuştu. Yoğun ilgiyle gösterilen Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonasında R2 Pilotlarda Berke Yavuz,R5 Pilotlarda Ege Aktunç şampiyonaya şampiyon olarak tamamladılar.
Şampiyonayı R5 Sınıfında Ege Aktunç birinci, Cem Batuhan Evcil ikinci, İbrahim Yolcu Argün üçüncü olarak tamamladılar. R2 Sınıfında ise Berke Yavuz birinci, Murat Can Şen ikinci, Cevdet Öcal üçüncü olarak şampiyonayı tamamladılar.

Kuzey Kıbrıs E Ralli Şampiyonası 2. sezonu için kayıtlar tamamlanırken, büyük heyecanla beklenen sezon bugün start alacak.

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